Arnavutköy'de Silahlı Saldırı Kamerada

Arnavutköy'de aracında bekleyen şahsa silahlı saldırı kamerada

İSTANBUL - Arnavutköy'de aracında bekleyen şahsa silahlı saldırı kamerada

İSTANBUL - Arnavutköy'de park halindeki aracında bekleyen şahsa silahlı saldırı kameraya yansıdı. Zanlılar olay yerinden kaçarken, ağır yaralanan şahıs hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre olay, sabah 07.00 sıralarında Adnan Menderes Mahallesi Gülbağlar Caddesi'nde yaşandı. Park halindeki aracın içerisinde bekleyen Temel Bodur'a yanaşan iki zanlı, ateş etmeye başladı. Bacak ve karın bölgesinden yaralanan Bodur, aracı hareket ettirmeye çalıştı ancak başaramadı. Zanlılar olay yerinden kaçarken ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Ağır yaralanan Temel Bodur, sağlık ekipleri tarafından Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Yaşanan silahlı saldırı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde aracın yanına gelen iki kişi, bir anda silahlarını çıkartarak ateş etmeye başlıyor. Zanlılar saldırının ardından olay yerinden yaya olarak kaçıyor.