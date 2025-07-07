Arnavutköy\'de Trafik Kavgası: Kadın Sürücü Paniğe Kapıldı

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde bir sürücü, trafikte makas attığını iddia ettiği kadın sürücünün yolunu keserek, camına vurdu. Kadın sürücü ve araçtaki arkadaşları panik yaşarken, o anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, İstanbul'un Arnavutköy ilçesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde dün meydana geldi. İddiaya göre, içinde kadınların bulunduğu otomobil, trafikte seyir halindeyken başka bir sürücü tarafından takip edildi. Sürücü bir süre sonra trafikte makas attığını iddia ettiği kadın sürücünün yolunu keserek aracı durdurdu. Kadın sürücüye bağıran adam, aracın camına vurdu. Kadınların yaşadığı panik cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL