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Arnavutköy'de Uyuşturucu Satıcısı Yakalandı - Son Dakika
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Arnavutköy'de Uyuşturucu Satıcısı Yakalandı

Arnavutköy Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde polis ekipleri tarafından takip edilen bir uyuşturucu satıcısı, sokakta yakalanırken güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Şahsın kaçmaya çalıştığı kovalamacanın ardından polisler tarafından yakalandığı ve üzerinde yapılan aramada uyuşturucu madde, silah ve cep telefonu bulunduğu belirtildi. Şüpheli şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Arnavutköy\'de Uyuşturucu Satıcısı Yakalandı
23.01.2024 - 14:04,
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Arnavutköy'de uyuşturucu madde satıcısı, sokak ortasında polis ekiplerince yakalanırken o anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Arnavutköy Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde gece saatlerinde polisin takipte olduğu bir uyuşturucu madde satıcısı sokakta yürüdüğü esnada polis ekiplerini fark etmesi üzerine kaçmaya başladı. Polis ile şüpheli arasında kısa süreli yaşanan kovalamacanın ardından şahıs yakalandı. Yakalanma anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde, şahsın sokakta polis ekiplerini fark etmesi üzerine kaçmaya başladığı yaşanan kovalamacada polislerin silahlarını çektiği ve şahsın yakalanarak gözaltına alındığı görüldü.

Polis merkezine götürülen şahsın üst ve ev aramasında çok sayıda uyuşturucu madde, silah ve cep telefonu ele geçirildiği öğrenildi. Şüpheli şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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