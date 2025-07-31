Arnavutköy\'deki Fabrikada Gece Patlama ve Yangın

Arnavutköy'de sünger ve plastik üreten fabrikada gece saatlerinde bir patlama sonrası yangın çıktı. Alevler tüm fabrikayı sararken çok sayıda itfaiye ekibi müdahalede bulundu.

Yangın, saat 03.00 sıralarında Arnavutköy Bolluca Mahallesi Abdullah Gül Caddesi'nde yer alan bir sünger ve plastik fabrikasında çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle meydana gelen patlama sonucu hızla büyüyen yangın tüm fabrikayı sararak etkisi altına aldı. Fabrikadan yükselen alevler sonucu gökyüzünü siyah dumanlar kapladı. Yangına müdahale etmesi için çok sayıda ekip seferber oldu. Olay yerine itfaiye, AFAD, polis ve sağlık ekipleri ile belediyelerden su tankerleri sevk edildi. Yanan fabrika içerisinde mahsur kalan olup olmadığı ekipler tarafından araştırıldı. 3 katlı fabrikanın alt katında başlayan ve kısa sürede binanın tamamını saran yangından zaman zaman patlama sesleri duyuldu. Çevre ilçelerden de çok sayıda itfaiye ekibi yanan fabrikaya müdahalede bulunmak için yola çıktı. İtfaiye ekipleri geniş bir bölgeyi etkisi altına alan yangının çevredeki yerleşim noktalarına sirayet etmemesi için yoğun çaba sarf etti. Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. - İSTANBUL