Arpaçay'da Silahlı Yaralama: Şüpheli Yakalandı

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Arpaçay'da silahla 3 kişiyi yaralamıştı: Jandarma kıskıvrak yakaladı

KARS - Arpaçay'da 3 kişiyi silahla yaralayarak kaçan şüpheli jandarma ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

Kars İl Jandarma Komutanlığı'nca Arpaçay ilçesi Koçköy köyünde 3 kişiyi ateşli silah ile yaralayarak kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Köçköy'de çalışmalarını yoğunlaştıran jandarma, şüpheliye saklandığı başka bir evde yakaladı. Evde yapılan aramada şüphelinin olayda kullanmış olduğu 1 9 mm. tabanca, tabancaya ait 2 şarjör ve 8 9mm.tabanca fişeği ele geçirdi.

Evin eklentilerinde yapılan aramada ise; 1 9 mm. ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, 59 9 mm. tabanca fişeği, 40 av tüfeği fişeği, 2 tabanca şarjörü ele geçirilerek muhafaza atkına alındı.

Olayla ilgili gözaltına alınan şüphelilerden 1'i hakkında 6136 sayılı kanuna muhalefet, suçluyu kayırma ve 2521 sayılı kanuna muhalefet suçlarından adli işlem yapılırken, 3 kişiye silahla yaralayan şüpheli ise tutuklanarak Kars T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.