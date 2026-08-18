Arsin'de İHA Patladı, Araçlar Hasar Gördü
Trabzon'un Arsin ilçesinde insansız hava aracı patladı, 3 araçta maddi hasar oluştu.
Trabzon'un Arsin İlçe Emniyet Müdürlüğü binası yanında bulunan araçların üzerine düşen insansız hava aracı patladı.
3 araçta maddi hasar meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, saat 19.30 sıralarında Arsin İlçe Emniyet Müdürlüğünün araçlarının bulunduğu alana insansız hava aracı düştü. Meydana gelen patlamada 3 araçta maddi hasar meydana geldi. Olayda can kaybı ve yaralanma olmazken, olay yeri inceleme ve bomba imha ekipleri olay yerinde incelemelerini sürdürüyor.
Kaynak: İHA
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