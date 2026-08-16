Arsuz'da güneş enerjisi akülerinde yangın
Hatay'nın Arsuz ilçesinde güneş enerjisi akülerinde çıkan yangın ekiplerce kontrol altına alındı.
Hatay'ın Arsuz ilçesinde güneş enerjisi sistemlerinin akülerinde çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.
Yangın, Arsuz ilçesine bağlı Karahüseyinli Mahallesi'nde meydana geldi. Güneş enerjisi sistemlerinin akülerinde çıkan yangının İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle alevler kısa sürede kontrol altına alınırken, olay yerinde gerekli emniyet tedbirleri sağlandı.
Kaynak: İHA
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