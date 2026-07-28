Arsuz'da Yaz Emniyet Denetimleri - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Arsuz'da Yaz Emniyet Denetimleri

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın Arsuz ilçesinde polis, yaz mevsimi boyunca sahil ve caddelerde devriyeler gerçekleştirdi.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde polis ekiplerince yaz mevsimi emniyet tedbirleri kapsamında sahil ve ana caddelerde devriyeler gerçekleştirildi. Uygulamalarda 68 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince 26 Temmuz 2026 tarihinde saat 18.00 ile 00.00 arasında yürütülen uygulamalarda; Gözcüler Sahili, Karaağaç Sahili, Akdeniz Caddesi ve Zarif Caddesi'nde güvenlik tedbirleri alındı. Ekipler, belirlenen noktalarda yaya ve motorize devriyelerle denetim gerçekleştirdi.

Denetimler kapsamında 68 şahsın sorgulaması yapılırken, sahil kesiminde yüksek sesle müzik dinleyen vatandaşlar ile çevreyi kirleten kişiler usulüne uygun şekilde uyarıldı. Ayrıca trafik akışının düzenli şekilde sağlandığı belirtildi.

Emniyet ekipleri, Arsuz Yaz Mevsimi Emniyet Tedbirleri kapsamında yürütülen uygulamaların herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan tamamlandığını bildirdi.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Polis, Arsuz, Hatay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Arsuz'da Yaz Emniyet Denetimleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çekya Cumhurbaşkanı Petr Pavel, koltuğunu bırakıp Formula 1’de foto muhabiri oldu Çekya Cumhurbaşkanı Petr Pavel, koltuğunu bırakıp Formula 1'de foto muhabiri oldu
Marmaris’te ormana sigara izmariti atan sürücüyü güvenlik kamerası yakalattı Marmaris’te ormana sigara izmariti atan sürücüyü güvenlik kamerası yakalattı
İsrailli Bakan Ben-Gvir bu kez Trump’ı hedef aldı İsrailli Bakan Ben-Gvir bu kez Trump'ı hedef aldı
CHP’den bölünme sonrası ilk ziyaret: Meclis düzeni sil baştan CHP'den bölünme sonrası ilk ziyaret: Meclis düzeni sil baştan
Şanlıurfa’da kavurucu sıcak: 48 derece Şanlıurfa’da kavurucu sıcak: 48 derece
Husiler, Arabistan ekonomisinin can damarlarını vurdu Husiler, Arabistan ekonomisinin can damarlarını vurdu

14:08
Özel’den milletvekillerine talimat: Bu konuda espri bile yapmayın
Özel'den milletvekillerine talimat: Bu konuda espri bile yapmayın
13:30
Apple milyonlarca dolarlık kripto dolandırıcılığında suçlanıyor
Apple milyonlarca dolarlık kripto dolandırıcılığında suçlanıyor
13:22
Yapay zekâ paniği çip devlerini vurdu Dünyanın en değerli şirketi değişti
Yapay zekâ paniği çip devlerini vurdu! Dünyanın en değerli şirketi değişti
13:04
İnternette tanıştığı adamla ölüm anlaşması yaptı Son anda vazgeçti ama kurtulamadı
İnternette tanıştığı adamla ölüm anlaşması yaptı! Son anda vazgeçti ama kurtulamadı
12:54
Ankara’yı karıştıran salgın iddiası: Hastaneler doldu taştı, şikayetler benzer
Ankara'yı karıştıran salgın iddiası: Hastaneler doldu taştı, şikayetler benzer
12:11
CHP mi YENİ Parti mi Erdal Beşikçioğlu safını belirledi
CHP mi YENİ Parti mi? Erdal Beşikçioğlu safını belirledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.07.2026 14:21:39. #7.12#
SON DAKİKA: Arsuz'da Yaz Emniyet Denetimleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.