Arsuz'daki Yangın Kontrol Altında - Son Dakika
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Arsuz'daki Yangın Kontrol Altında

Arsuz\'daki Yangın Kontrol Altında
12.06.2026 08:38
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Hatay'ın Arsuz ilçesinde bahçede çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde bahçede çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle ağaçlık alanlara sıçramadan kontrol altındı.

Yangın, Arsuz ilçesi Madenli Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle bahçelik alanda yükselen alevleri gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alındı. Yangında bahçe zarar gördü. - HATAY

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Doğal Afetler, 3. Sayfa, İtfaiye, Arsuz, Hatay, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Arsuz'daki Yangın Kontrol Altında - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Deniz Gönüdaş Deniz Gönüdaş:
    itfaiye ekipleri hızlı müdahale etmiş zaten kontrol altına alınmış bahçe zarar görmüş o kadar bu kadar detaya gerek var mı biraz abartılmış gibi geldi 0 0 Yanıtla
  • Nafiye Gövenç Nafiye Gövenç:
    yine bir yangın haberi ama niye bu kadar geç haber oluyo böyle şeyler oluyo kimse ses çıkarmıyo sonra bir anda haberler basında görüyoruz ya şu zamanlamayı anlamış değilim hani o anda yaşanan olay niye bu kadar sonra haberi oluyo merak ettim ben 0 0 Yanıtla
  • Nuh Toptaş Nuh Toptaş:
    ne yazık ki bu tür olaylar artık sıradan hale geldi devlet ne yapıyo bilmem ama halka da sorumluluk düşüyo kendimizi korumamız lazım 0 0 Yanıtla
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