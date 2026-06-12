Arsuz\'daki Yangın Kontrol Altında

Nafiye Gövenç:

yine bir yangın haberi ama niye bu kadar geç haber oluyo böyle şeyler oluyo kimse ses çıkarmıyo sonra bir anda haberler basında görüyoruz ya şu zamanlamayı anlamış değilim hani o anda yaşanan olay niye bu kadar sonra haberi oluyo merak ettim ben