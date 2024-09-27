Görüntü Türkiye'den! Koca market yaşlı adamın üzerine çöktü - Son Dakika
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Görüntü Türkiye'den! Koca market yaşlı adamın üzerine çöktü

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Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde yanındaki bir inşaat nedeniyle tek katlı bir bina çöktü. Çökmeden saniyeler önce Ziya Tatar isimli 91 yaşındaki yaşlı adam bakkala girince bina yaşlı adamın üzerine çöktü. Şans eseri yaşlı adam kazayı ufak sıyrıklarla atlatırken, yaşanan olay cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

27.09.2024 14:58
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Artvin'in Kemalpaşa ilçe çarşı mahallesinde öğlen saatlerinde meydana gelen olayda yanındaki konut inşaatı temel kazı çalışması sırasında Şaban Yılmaz'a ait mahalle bakkalında çökme tehlikesi yaşandı. Tehlikeyi fark eden bakkal sahibi işletmesini terk edip dışarda beklemeye başladı. Bu sırada 91 yaşındaki Ziya Tatar isimli yaşlı adam bakkala girmeye yöneldi. Etraftakilerin uyarılarına aldırış etmeyince 'Paşalı Tatar' isimli bir vatandaş koşarak yaşlı adamı bakkaldan çıkartmaya çalışırken bakkalın bulunduğu tek katlı bina yıkıldı.

ŞANS ESERİ KURTULDU

Paşalı Tatar saniyelerle kurtulurken 91 yaşındaki Ziya Tatar ise çöken bakkalın altında kaldı. Yaşlı adam şans eseri olayı küçük sıyrıklarla atlatılırken, görüntüler ise saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntü Türkiye\'den! Koca market yaşlı adamın üzerine çöktü
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Görüntü Türkiye'den! Koca market yaşlı adamın üzerine çöktü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Serkan Basar:
    görüntüler bangladeşten 17 4 Yanıtla
  • Biyo Art:
    Herkes tam olarak kime kızıyor? 8 1 Yanıtla
    Zafer El:
    kactane öküz varsa ona 0 0
  • Ali Kublay:
    Hızır denen adam koşan vatandaş olsa gerek 2 0 Yanıtla
  • Berat Yavuz:
    hayatta ki şansım:) 0 0 Yanıtla
  • Kaho Kroyf:
    böylesine bir yapıya dışarıdan bakıldığında yapısal bir sürü problemin olduğunu görüyorsunuz 0 0 Yanıtla
  • Zafer El:
    koşa koşa gidiyor eceline gel artık diyor ecel 0 0 Yanıtla
  • Yaşar Koldemir:
    Ne varmı bunda, adam marketin üzerine cökseydi adil haber o olurdu. 0 0 Yanıtla
  • Taha Sekban:
    hay maşallah dayıma.. kara da ölüm yok dayıma 0 0 Yanıtla
  • mavişş Kaplan:
    Burası Türkiye artık hiç birşeye şaşırmıyoruz 0 0 Yanıtla
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