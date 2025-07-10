Artvin\'de Cankurtaran Tüneli\'nde Yangın Tatbikatı Gerçekleştirildi

Artvin'in Hopa ilçesindeki Cankurtaran Tüneli'nde yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü koordinesinde AFAD, Hopa Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, jandarma, emniyet ve 112 Acil sağlık ekiplerinin katılımıyla gerçekleştirilen tatbikat gerçeğini aratmadı. Senaryo gereği tünel içinde çıkan yangına ekipler kısa sürede müdahale ederek kontrol altına aldı.

Tatbikatta duman tahliyesi, yaralı kurtarma ve trafik güvenliği gibi konular uygulamalı olarak test edildi. İtfaiye ekipleri yangına köpükle müdahale ederken, kolluk kuvvetleri çevre güvenliğini sağladı. Sağlık ekipleri ise yaralılara hızlı şekilde müdahale etti.

Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü yetkilisi Emrah Korkut yaptığı açıklamada, "Tatbikatla birlikte tünelde muhtemel bir yangın durumunda neler yapılması gerektiğini tüm paydaşlarımızla sahada gösterdik. Eksiklerimizi görme fırsatı bulduk, çalışmalarımız devam edecek" dedi.

Gerçek olaylara hazırlık amacıyla gerçekleştirilen tatbikatın, ekiplerin koordinasyon kabiliyetini artırdığı belirtildi. - ARTVİN