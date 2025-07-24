Artvin\'de Dolandırıcılara Operasyon

Artvin'in Borçka ilçesinde köy muhtarlarını telefonla arayarak kendisini Valilik çalışanı olarak tanıtan ve köylerde yalnız yaşayan, emekli vatandaşlara yardım yapılacağı bahanesiyle iletişim bilgilerini talep eden şüphelilere yönelik jandarma ekiplerince operasyon düzenlendi.

Borçka Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından 25 Şubat 2025'te başlatılan projeli çalışma kapsamında, iletişimin tespiti ve dinlenmesi ile MASAK verilerinin incelenmesi sonucu 14 şüpheli belirlendi. Artvin merkezli olmak üzere Bursa, Çanakkale, Gaziantep ve Kocaeli illerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, Borçka Adliyesine sevk edildi. Şüphelilerden 7'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Hakkında yakalama kararı bulunan 1 şüpheliyi arama çalışmaları ise sürüyor.

Operasyon kapsamında suçta kullanıldığı değerlendirilen 1 tablet bilgisayar, 12 cep telefonu, 21 SIM kart, 1 flash bellek, 1 hafıza kartı, 2 isimsiz banka kartı ve 1 not defteri ele geçirildi.

Artvin İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, vatandaşların huzurunu bozmaya yönelik her türlü dolandırıcılık faaliyetlerine karşı kararlılıkla mücadeleye devam edileceği vurgulandı. - ARTVİN