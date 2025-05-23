Artvin'de Dolandırıcılık Operasyonu: 25 Tutuklama - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Artvin'de Dolandırıcılık Operasyonu: 25 Tutuklama

23.05.2025 22:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Artvin merkezli dolandırıcılık operasyonunda 36 kişi yakalandı, 25'i tutuklandı. 1,7 milyar TL'ye el konuldu.

Artvin merkezli 5 ilde dolandırıcılık operasyonu: 25 tutuklama

ARTVİN - Artvin merkezli yürütülen 8 aylık soruşturma sonucunda, kendisini avukat olarak tanıtan dolandırıcıların cinsel içerikli ürün siparişi veren vatandaşları kişisel bilgileri üzerinden tehdit ve yalanlarla kandırarak milyonlarca liralık vurgun yaptığı ortaya çıkarıldı. İstanbul dahil 5 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda örgüt lideri dahil 36 kişi yakalandı, 25'i tutuklandı.

Artvin İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü koordinesinde, 8 aydır süren teknik ve fiziki takip sonucunda, nitelikli dolandırıcılık suçlarına karışan organize suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli 5 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 36 şüpheli yakalandı. 25 kişi tutuklanırken, örgütün yaklaşık 1,7 milyar TL'lik mal varlığına el konuldu.

Artvin'in Ardanuç ilçesinde bir vatandaşın, kendisini avukat olarak tanıtan kişi tarafından 208 bin TL dolandırılması üzerine başlatılan soruşturma, geniş kapsamlı bir operasyonla sonuçlandı. Artvin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul, Balıkesir, Şanlıurfa, İzmir ve Hatay'da 39 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi.

Operasyonda suç örgütü lideri olduğu belirlenen 'Denge' lakaplı Ö.K. ile birlikte toplam 36 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 25'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 11 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kargo bilgileriyle vatandaşları tuzağa düşürdüler

Örgütün, cinsel içerikli ürün satışı yapan firmalar ve bu ürünleri taşıyan kargo şirketlerinden müştekilere ait kişisel bilgileri temin ettiği, daha sonra bu kişileri telefonla arayarak kendilerini savcı, avukat, icra memuru gibi tanıttıkları tespit edildi. Şüphelilerin, mağdurlara "Aldığınız ürün eksik ya da iade edilmedi, hakkınızda icra takibi başlatıldı" diyerek para talep ettikleri, ardından sahte banka dekontları ve BDDK evrakları göndererek dolandırıcılığı sürdürdükleri belirlendi.

Uyuşturucu vererek kendine bağlamış

Örgüt lideri Ö.K.'nin, dolandırıcılık faaliyetlerini sürdüren örgüt üyelerine 'prim' adı altında uyuşturucu madde vererek onları kendisine bağımlı hale getirdiği de ortaya çıktı.

Operasyonda çağrı merkezi, çok sayıda bilgisayar, cep telefonu, sim kart, banka kartı, ruhsatsız silah ve sahte evraklar ele geçirildi. MASAK ile yürütülen ortak çalışmalar sonucunda, suçtan elde edilen yaklaşık 1,7 milyar TL'lik mal varlığına el konuldu. Bu kapsamda 5 araç, 2 ev, 402 banka hesabı ve 18 kripto para hesabı donduruldu.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Dolandırıcılık, Güvenlik, 3-sayfa, Ekonomi, Güncel, Artvin, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Artvin'de Dolandırıcılık Operasyonu: 25 Tutuklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
5. kattan düşen 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti 5. kattan düşen 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Kazdıkları kuyu 2 define avcısına mezar oldu Kazdıkları kuyu 2 define avcısına mezar oldu
Erkek arkadaşıyla alkol alan genç kızın acı sonu Erkek arkadaşıyla alkol alan genç kızın acı sonu
İBB’ye 4. dalga operasyon İmamoğlu’nun özel kalemi ve koruma müdürü gözaltında İBB'ye 4. dalga operasyon! İmamoğlu'nun özel kalemi ve koruma müdürü gözaltında
TSK’da FETÖ operasyonu 56 asker gözaltında TSK'da FETÖ operasyonu! 56 asker gözaltında
Mustafa Destici: 2027 sonbaharında erken seçim yapılabilir Mustafa Destici: 2027 sonbaharında erken seçim yapılabilir
Oyuncu Mehmet Serdar Sulukahya sosyal medyadan tanıştığı genç kız tarafından bıçaklanarak öldürüldü Oyuncu Mehmet Serdar Sulukahya sosyal medyadan tanıştığı genç kız tarafından bıçaklanarak öldürüldü
Bebeklerinin poşetteki cesediyle bir süre yaşayan anne-babanın cezası belli oldu Bebeklerinin poşetteki cesediyle bir süre yaşayan anne-babanın cezası belli oldu
Altın fiyatları iki haftanın zirvesine yükseliyor Altın fiyatları iki haftanın zirvesine yükseliyor
Erdoğan’ın imzasıyla 13 ilin Milli Eğitim Müdürü değişti Erdoğan'ın imzasıyla 13 ilin Milli Eğitim Müdürü değişti
Emekli maaşı ve asgari ücrete ara zam yeniden gündemde Emekli maaşı ve asgari ücrete ara zam yeniden gündemde

20:09
Özel’e hedef gösterdiği Fatih Belediye Başkanı Turan’dan yanıt: Hemen bugün açıklasın
Özel'e hedef gösterdiği Fatih Belediye Başkanı Turan'dan yanıt: Hemen bugün açıklasın
19:59
Fenerbahçe Beko, Panathinaikos’u devirerek EuroLeague’de finale yükseldi
Fenerbahçe Beko, Panathinaikos'u devirerek EuroLeague'de finale yükseldi
19:28
DEM Parti, MHP’yi ziyaret edecek Tarih belli oldu
DEM Parti, MHP'yi ziyaret edecek! Tarih belli oldu
18:55
Görevden alınan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in tutukluluğuna devam kararı
Görevden alınan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutukluluğuna devam kararı
18:45
Yenidoğan çetesi fezlekesinde dikkat çeken ayrıntı Savcıya suikast planlamışlar
Yenidoğan çetesi fezlekesinde dikkat çeken ayrıntı! Savcıya suikast planlamışlar
10:12
Galatasaray’dan bomba Osimhen hamlesi
Galatasaray'dan bomba Osimhen hamlesi
09:59
UEFA’dan madalya skandalı 3 futbolcuya yetmedi
UEFA'dan madalya skandalı! 3 futbolcuya yetmedi
09:56
İlçenin göbeğindeki atık sahası vatandaşı isyan ettirdi
İlçenin göbeğindeki atık sahası vatandaşı isyan ettirdi
09:43
İmamoğlu’nun fotoğraf ve videolarının toplu taşımada kullanılması yasaklandı
İmamoğlu'nun fotoğraf ve videolarının toplu taşımada kullanılması yasaklandı
09:42
Yenidoğan Çetesi’nin kullandığı hastane satılıyor Bedeli dudak uçuklattı
Yenidoğan Çetesi'nin kullandığı hastane satılıyor! Bedeli dudak uçuklattı
09:37
İş insanı İnan Kıraç’ın kaçırıldığı iddialarıyla ilgili soruşturma başlatıldı
İş insanı İnan Kıraç'ın kaçırıldığı iddialarıyla ilgili soruşturma başlatıldı
09:35
Ağabeyini evden çıkarmak için hiltiyle tavanı deldi, savaş çıktı zannettiler
Ağabeyini evden çıkarmak için hiltiyle tavanı deldi, savaş çıktı zannettiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2025 22:19:16. #7.13#
SON DAKİKA: Artvin'de Dolandırıcılık Operasyonu: 25 Tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.