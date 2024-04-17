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Artvin'de gece başlayan çöp yangınına müdahale devam ediyor

ARTVİN - Artvin'de çöp döküm ve depolama sahasında gece başlayan yangına gündüz belediye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor. Kontrol altına alınan yangının, metan gazı kaynaklı olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Artvin merkeze bağlı Varyant mevkiinde vahşi çöp depolama olarak ifade edilen bölgede çöp yığınının oluşturduğu metan gazı patlaması nedeniyle gece saatlerinde yangın başladı. Gece başlayan yangına ihbar üzerine bölgeye Artvin Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, 5 dönümüne yayılan ve ara ara küçük çaplı patlamaların yaşandı. Gün ağarıncaya kadar devam eden müdahalenin ardından yangın kontrol altına alındı.

Ekiplerin çalışmaları devam ederken, iş makinesi eşliğinde yangına müdahale sürüyor.