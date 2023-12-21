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Artvin'de heyelan: Karayolu trafiğe kapatıldı - Son Dakika
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Artvin'de heyelan: Karayolu trafiğe kapatıldı

Artvin'in Hopa ile Kemalpaşa ilçeleri arasında meydana gelen heyelan sonucunda yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları Karadeniz Sahil Yolu'nu ulaşıma kapattı. Karayolu ekiplerinin başlattığı çalışma sonucunda yol trafiğe tek yönlü olarak açıldı.

21.12.2023 - 03:26,
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Artvin'de heyelan: Karayolu ulaşıma kapandı

ARTVİN - Karadeniz Sahil Yolu Artvin'in Hopa ile Kemalpaşa ilçeleri arasında heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları karayolunu ulaşıma kapattı.

Heyelan saat 11.00 sıralarında Hopa-Kemalpaşa ilçeleri arasındaki Karadeniz Sahil Yolu Kopmuş mevkiinde meydana geldi. Sarp Sınır Kapısı'ndan yurt dışı yönünde yaşanan heyelanda yamaçtan kopan toprak ve kaya kütleleri karayoluna indi. Bölgede devriye atan Kemalpaşa ilçe emniyet amirliği ekipleri heyelanın geldiğini fark etmesi sonucunda karayolunu ulaşıma kapatarak büyük bir facianın önüne geçmiş oldu

Yaşanan heyelan sonrası uzun araç kuyruğunun oluşurken karayolu ekipler bölgeye sevk edildi. Başlatılan çalışma sonrası karayolu araç trafiğine tek yönlü olarak yeniden verildi.

Artvin\'de heyelan: Karayolu trafiğe kapatıldı
Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Artvin'de heyelan: Karayolu trafiğe kapatıldı - Son Dakika


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