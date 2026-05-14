Artvin'e Termal Dron Desteği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Artvin'e Termal Dron Desteği

Artvin\'e Termal Dron Desteği
14.05.2026 17:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Artvin'de sınır güvenliği için 4 termal destekli dron teslim edildi, güvenlik önlemleri güçlenecek.

Artvin'de sınır güvenliğinin artırılması amacıyla İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı tarafından temin edilen 4 adet termal destekli dron, düzenlenen törenle güvenlik birimlerine teslim edildi.

Artvin Valiliği'nde gerçekleştirilen programa Artvin Valisi Turan Ergün, Garnizon Komutanı Piyade Albay Enver Örtel, İl Emniyet Müdürü Murat Güneş, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Uğur Başkonak ve İl Göç İdaresi Müdürü Mustafa Arıkan katıldı. Özellikle sınır hattındaki dağlık ve ulaşımı güç bölgelerde kullanılacak dronların gözetleme ve denetim faaliyetlerinde güvenlik güçlerine önemli kolaylık sağlaması bekleniyor.

Programda konuşan Vali Turan Ergün, "Artvin, Gürcistan ile yaklaşık 120 kilometrelik sınır hattına sahip bir ilimiz. Bölgenin coğrafi yapısı nedeniyle özellikle dağlık ve ulaşımı zor alanlarda güvenlik çalışmalarımız zaman zaman güçleşebiliyor. Teslim alınan termal destekli dronlar sayesinde sınır hattındaki hareketlilik anlık olarak takip edilebilecek. Gece görüş ve termal kamera sistemleriyle donatılan bu cihazlar, olumsuz hava şartlarında ve karanlıkta güvenlik güçlerimize önemli avantaj sağlayacaktır. Yaklaşık 7 kilometre menzile sahip sistemlerde yakınlaştırma, hedef takip ve yüksek çözünürlüklü görüntü aktarımı gibi gelişmiş özellikler bulunuyor. Bu teknolojik sistemler yalnızca düzensiz göçle mücadelede değil, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi ve olası güvenlik risklerinin erken tespit edilmesinde de etkin rol oynayacaktır" dedi. - ARTVİN

Kaynak: İHA

Teknoloji, Güvenlik, Politika, 3. Sayfa, Savunma, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Artvin'e Termal Dron Desteği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eskişehir’de arazi kavgasında kan aktı, kuzenini öldürdü, amcasını yaraladı Eskişehir'de arazi kavgasında kan aktı, kuzenini öldürdü, amcasını yaraladı
Mersin’de bir işçinin hayatını kaybettiği patlama anı kamerada Mersin'de bir işçinin hayatını kaybettiği patlama anı kamerada
İsrail ateşkese uymuyor Lübnan’a saldırılar devam ediyor İsrail ateşkese uymuyor! Lübnan'a saldırılar devam ediyor
Ergin Ataman, 2-0 öne geçtiği seride Final Four şansını kaçırdı Ergin Ataman, 2-0 öne geçtiği seride Final Four şansını kaçırdı
Milyarlık kozmetik imparatorluğunu bırakıp rahip oluyor Milyarlık kozmetik imparatorluğunu bırakıp rahip oluyor
Fransa Ligue 1’de şampiyon PSG Fransa Ligue 1'de şampiyon PSG

21:29
Türkiye’de aynı gün içinde yaşanmayan doğa olayı kalmadı
Türkiye’de aynı gün içinde yaşanmayan doğa olayı kalmadı
20:36
Dünyaca ünlü şeften iki kentimizi birbirine düşüren yorum: Kastamonu’nun meşhur olması lazımken Kayseri olmuş
Dünyaca ünlü şeften iki kentimizi birbirine düşüren yorum: Kastamonu'nun meşhur olması lazımken Kayseri olmuş
20:25
Adana’ya getirildi Gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı’dan ilk açıklama
Adana'ya getirildi! Gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı'dan ilk açıklama
20:18
Türkiye’den en çok konut alan yabancılar belli oldu
Türkiye'den en çok konut alan yabancılar belli oldu
20:10
Trump: Şi Cinping 200 Boeing uçağı almayı kabul etti
Trump: Şi Cinping 200 Boeing uçağı almayı kabul etti
20:01
Belçika’dan Türkiye açıklaması: AB ile Gümrük Birliği’nin yenilenme zamanı geldi
Belçika'dan Türkiye açıklaması: AB ile Gümrük Birliği'nin yenilenme zamanı geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2026 21:53:02. #7.13#
SON DAKİKA: Artvin'e Termal Dron Desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.