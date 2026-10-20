Artvin Şavşat'ta samanlıkta çıkan yangın ahıra ve eve sıçradı, can kaybı yok - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Artvin Şavşat'ta samanlıkta çıkan yangın ahıra ve eve sıçradı, can kaybı yok

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Artvin'in Şavşat ilçesine bağlı Çiftlik köyünde gece saatlerinde samanlıkta çıkan yangın, kısa sürede ahıra ve eve sıçradı. İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları sürerken can kaybı ve yaralanma yaşanmadı; ahır ve samanlık tamamen yandı, ev de zarar gördü.

Artvin'in Şavşat ilçesinde samanlıkta başlayan yangın, kısa sürede ahır ve eve sıçradı. Can kaybı ve yaralanmanın olmadığı yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Yangın, Şavşat ilçesine bağlı Çiftlik köyünde Turgut Yeni'ye ait samanlıkta gece saatlerinde çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangında alevler kısa sürede büyüyerek ahıra ve eve sıçradı.

Yangının haber verilmesi üzerine olay yerine Şavşat Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Köye ulaşan ekipler, yapılara yayılan alevleri söndürmek için çalışma başlattı.

Yangında ahır ve samanlık tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, alevlerin sıçradığı ev de zarar gördü. Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı yangında ekiplerin söndürme çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: İHA
Acil Durum3. SayfaİtfaiyeÇiftlikŞavşatArtvinGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gördes’te av tüfekli saldırı iddiası: Arif Bulut ile oğlu Hasan Hüseyin hayatını kaybetti Gördes'te av tüfekli saldırı iddiası: Arif Bulut ile oğlu Hasan Hüseyin hayatını kaybetti
“Yarın savaş olacak“ Lille’den Galatasaray ve Osimhen’e meydan okuma "Yarın savaş olacak!" Lille'den Galatasaray ve Osimhen'e meydan okuma
Galatasaray’da sakatlığı süren Leao İstanbul’da kaldı, Singo Lille kafilesine girdi Galatasaray'da sakatlığı süren Leao İstanbul'da kaldı, Singo Lille kafilesine girdi
Sahnede Filistin bayrağı açtı, yapımdan çıkarıldı “Pişman değilim“ Sahnede Filistin bayrağı açtı, yapımdan çıkarıldı! "Pişman değilim"
Bakan Çiftçi: Türkiye genelinde sokak köpeklerinin toplanmasında yüzde 99,9’a ulaştık Bakan Çiftçi: Türkiye genelinde sokak köpeklerinin toplanmasında yüzde 99,9'a ulaştık
Slavia Prag taraftarından çirkin hareket Slavia Prag taraftarından çirkin hareket
Fransa cumartesi gününe hazırlanıyor Ordu sokağa inecek Fransa cumartesi gününe hazırlanıyor! Ordu sokağa inecek
Zehirli deniz yılanları sahilleri istila etti: Halk diken üstünde Zehirli deniz yılanları sahilleri istila etti: Halk diken üstünde
23:03
Yunanistan’ın uykularını kaçıran anlaşma: Ankara’ya ikinci kez kaybettik
Yunanistan'ın uykularını kaçıran anlaşma: Ankara'ya ikinci kez kaybettik
22:34
İstifası istenen İsmail Kartal’dan açıklama: Bu maç geride kaldı, Galatasaray’a konsantre olacağız
İstifası istenen İsmail Kartal'dan açıklama: Bu maç geride kaldı, Galatasaray'a konsantre olacağız
21:36
Fenerbahçe 2 farklı öne geçtiği maçta 90. dakikada yıkıldı
Fenerbahçe 2 farklı öne geçtiği maçta 90. dakikada yıkıldı
21:03
Libya, Türkiye ile deniz yetki alanları anlaşmasını onaylamasına Yunanistan’dan sert tepki
Libya, Türkiye ile deniz yetki alanları anlaşmasını onaylamasına Yunanistan'dan sert tepki
20:31
İşte Mekke Ortak Savunma Anlaşması’nın maddeleri
İşte Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın maddeleri
20:28
Sergen Yalçın’dan sürpriz şampiyonluk tahmini
Sergen Yalçın'dan sürpriz şampiyonluk tahmini
20:13
Fenerbahçe’de Ake oyuna devam edemedi
Fenerbahçe'de Ake oyuna devam edemedi
19:20
Fransa cumartesi gününe hazırlanıyor Ordu sokağa inecek
Fransa cumartesi gününe hazırlanıyor! Ordu sokağa inecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2026 00:45:39. #.0.2#
SON DAKİKA: Artvin Şavşat'ta samanlıkta çıkan yangın ahıra ve eve sıçradı, can kaybı yok - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei