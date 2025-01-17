Asansör Boşluğuna Düşen Adam Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Asansör Boşluğuna Düşen Adam Hayatını Kaybetti

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65 yaşındaki Ahmet Balcı, inşaat halindeki asansör boşluğuna düşerek yaşamını yitirdi.

17.01.2025 16:06
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Asansör boşluğuna düşen 65 yaşındaki adam yaşamını yitirdi

İSTANBUL - İstanbul'un Başakşehir ilçesinde, yapımı devam eden bir inşaat içerisinde dolaşan 65 yaşındaki adam asansör boşluğuna düşerek yaşamını yitirdi.

Olay, dün akşam saat 18.30 sıralarında Başakşehir ilçesi Güvercintepe Mahallesi'nde gerçekleşti. İddiaya göre, yapımı devam eden bir inşaat içerisinde dolaşan vatandaş, asansör boşluğunu fark edemeyerek düştü. ihbarlar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle düştüğü yerden çıkartılan 65 yaşındaki Ahmet Balcı'nın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Balcı'nın cansız bedeni morga kaldırılırken, polis ekipleri inşaat çevresinde inceleme yaptı. Olaydan sonra yaşanan sıcak anlar cep telefonu kamerasıyla böyle görüntülendi.

Asansör Boşluğuna Düşen Adam Hayatını Kaybetti
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Asansör Boşluğuna Düşen Adam Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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