Asansör Boşluğuna Düşen Yaşlı Adam Kurtarıldı

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Asansör boşluğuna düşen yaşlı adam, ağır yaralandı

ELAZIĞ - Elazığ'da asansör boşluğuna düşen ve ağır yaralan yaşlı adam, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, Hilalkent Mahallesi 405. sokakta bulunan 9 katlı bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 64 yaşındaki M.K., 4'üncü katta kabinini görmeden asansöre binmeye çalıştığı sırada boşluğa düştü. Ağır yaralı şahsın bağırışlarını duyan bina sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından uzun uğraşlar sonucu kurtarılan şahıs, ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.