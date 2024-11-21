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Asansör Kazasında Öğrenci Yaralandı

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Denizli'de KYK yurdundaki asansör, 2. kattan düştü. Bir öğrenci hastaneye kaldırıldı.

21.11.2024 11:35
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Pamukkale Üniversitesi öğrencilerinin bulunduğu asansör zemine çakıldı

DENİZLİ - Denizli'de Pamukkale Üniversitesi Honaz Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin kaldığı KYK yurdunda içerisinde iki öğrencinin bulunduğu asansör 2. kattan zemine çakıldı. Korku dolu anların yaşandığı asansör kazasında bir öğrenci yaralandı.

Olay, Denizli'nin Honaz ilçesi Afşın Bey Mahallesinde bulunan Kredi Yurtlar Kurumu Kız Öğrenci Yurdu'nda akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Pamukkale Üniversitesi öğrencilerinin yurtta iki öğrencinin bulunduğu asansör 2. kattan zemine çakıldı. Öğrencilerin yardım çığlını duyan diğer öğrencilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri asansör kapısını açarak ulaştığı iki kız öğrenciyi düştükleri yerden kurtardı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu iki öğrenciden biri ambulansla Honaz Devlet Hastanesine sevk edildi. Hastanede tedavi altına alınan öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Asansör Kazasında Öğrenci Yaralandı
Kaynak: İHA

Pamukkale Üniversitesi, Güvenlik, Denizli, 3-sayfa, Eğitim, Kaza, Son Dakika

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