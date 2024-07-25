Asansör Kazasında Ölen Kızın Ailesinden İhmal İddiası

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Asansör kazasında ölen kızın ailesinden ihmal iddiası: "Herhangi bir önlem alınmadan kurtarmaya çalışmışlar"

Asansör boşluğuna düşüp ölen 13 yaşındaki kız son yolcuğuna uğurlandı

ANKARA - Ankara'da, mahsur kaldığı asansörden kurtarılmaya çalışıldığı esnada 5. kattan boşluğa düşerek hayatını kaybeden 13 yaşındaki kızın ailesi, kurtarmaya gelen itfaiye ekiplerinin hiçbir güvenlik önlemi almadıklarını ve sorumsuz hareket ettiklerini ileri sürdü. Hayatını kaybeden kız ise gözyaşları arasında son yolcuğuna uğurlandı.

Sincan'da dün bir sitede meydana gelen olayda, 13 yaşındaki Beren Su Bolat, bir arkadaşıyla birlikte sitedeki başka bir apartmanda yaşayan diğer arkadaşını ziyarete gitmek istedi. Apartmanın asansöründe mahsur kalan Bolat'ın durumu yakınlarına bildirmesi üzerine mahsur kalan çocukları kurtarmak için itfaiye ekipleri yönlendirildi. 5'nci ve 6'ncı katın arasında arızalanan asansörden çıkarıldığı esnada bilinmeyen bir nedenden dolayı düşen Bolat zemine çakıldı. Mahsur kalan diğer çocuk kurtarılırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hayatını kaybettiği belirlenen Bolat'ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Çocukları kurtarmaya gelen 3 itfaiyeci ile ilgiliyse ihmal olabileceği ihtimali sebebiyle soruşturma başlatıldı.

Gözyaşları arasında toprağa verildi

Cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan yakınları tarafından teslim alınan Bolat için Sincan Cimşit Mezarlığında yer alan Cimşit Cami'sinde cenaze namazı kılındı. Bolat'ın cenazesinde ailesi, yakınları ve arkadaşları yer aldı. Namazın ardından Bolat'ın cenazesi gözyaşları arasında defnedildi.

"Herhangi bir önlem almadan kurtarmaya çalışmışlar"

Olayda ihmal olduğunu iddia eden dayı Fatih Büyükata, "Asansör arada kalmış. İtfaiye gelmiş. Hem alt taraftan, hem de üst taraftan asansörün kapısını açmış. Oradaki kişiler, ekiplere kapının alttan açılmaması gerektiğini söylemiş. Oradaki 3 itfaiyeci de işlerine karışılmaması gerektiğini söylemiş. Yeğenimi çekmeye çalışırken düşürmüşler. Yaptıkları tamamen iş bilmemezlik ve insana değer vermemezlik. Olayın kasıtlı olduğuna inanmıyorum ama yapılan iş tamamen sorumsuzluk. Her hangi bir önlem almadan kurtarmaya çalışmışlar. Şikayetçiyiz. İtfaiyeci kendisinin de düşeceğini anlayınca çocuğu bırakmış. Sonuna kadar da sürecin takipçisi olacağız" dedi.

"Resmen cinayet"

Bolat'ın diğer dayısı Ümit Büyükata, "Asansörde kalmışlar. İtfaiye gelmiş. 4 kişi hiçbir tedbir almadan kapıyı açmışlar. Asansör ortada kalıyor. Alttan almaya çalışıyorlar. Diğer çocuğu çıkartıyorlar. Bizim kıza gelince bırakıyorlar, aşağı düşüyor. Resmen cinayet, başka hiçbir şey değil. 13 yaşındaki bir kız çocuğu nasıl aşağı düşer. Hiçbir şey yapmıyorsan bir kemer bağlayabilirsin. Hiçbir güvenlik önlemi yok" ifadelerini kullandı.

Anneanne Esma Büyükata ise, "İşinin ehli olan insanlar olsaydı nasıl çalışılacağını bilirdi. Benim çocuğum şu anda hayatta olacaktı, bu acıları biz yaşamayacaktık" diye konuştu.