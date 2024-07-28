Asansörde mahsur kalan 10 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı
MERSİN - Mersin'de bindikleri bir sitenin asansöründe mahsur kalan 10 kişi, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, merkez Akdeniz ilçesi Barış Mahallesi'ndeki bir sitenin asansörüne binen 10 kişi, asansörün zemin ara katında durması sonucu mahsur kaldı. İhbar üzerine adrese Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri yönlendirilirken, asansör içerisinde sıcak hava dolayısıyla panik yaşandı. Asansörde mahsur kalanlar, itfaiye ekiplerinin çabaları sonucu kurtarıldı.
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