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ASAT'a Hırsız Girişi

ASAT\'a Hırsız Girişi

Antalya Serik'te ASAT merkezine hırsız girdi, bozuk para ve cep telefonunu çaldı.

10.12.2024 13:31
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Antalya'nın Serik ilçesinde ASAT abone ve tahsilat merkezine hırsız girdi. Şüpheli, çekmecelerde bulunan bozuk paralar ve bir cep telefonunu alarak kaçtı.

Serik ilçesi Orta Mahalle Ramazan Yeşil Parkı yanında bulunan ASAT'a ait abone ve tahsilat merkezi binasına gece saatlerinde giren kimliği belirsiz bir kişi, ASAT çalışanlarının masa ve çekmecelerinde bulunan bir cep telefonu ile bozuk paraları alarak kaçtı.

Sabah saat 08.00 sıralarında mesaiye gelen kurum çalışanları, masa ve çekmecelerindeki dağınıklığı görmeleri üzerine durumu birim sorumlusuna bildirdi.

Birim sorumlusunun ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis, kimliği belirsiz bir kişinin kurumun ikinci katında bulunan balkondan kuruma girdiğini ve kurum içerisinde masa ve çekmeceleri karıştırdığını belirledi. İlk belirlemelere göre 800 lira civarında bozuk para ile personele ait bir cep telefonunun çalındığı belirlendi. Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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