Asırlık çınar ağacı faciaya yol açtı - Son Dakika
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Asırlık çınar ağacı faciaya yol açtı

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İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde asırlık bir çınar ağacının dalının kıraathanede oturan vatandaşların üzerine devrilmesi sonucu 2'si ağır 9 kişi yaralandı. Olay öncesi ağaç çatırdadığı halde kimse durumu ciddiye almadı. Yaralılar arasında beli kırılan bir kişi de bulunuyor.

22.08.2024 15:34
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Asırlık çınar ağacı faciaya yol açıyordu: "Bir çatırtı koptu, kıyamet kopuyor sandık"

Devrilen dal 9 kişiyi yaralanmıştı, dakikalar önce kırılmaya başlamış; kimse oralı olmamış

Geçtiğimiz yıl da dal parçaları masanın üstüne düşmüş

İZMİR - İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde asırlık ağaç dalının kıraathanede oturan vatandaşların üzerine devrilmesi sonucu 2'si ağır 9 kişi yaralanmış, yaralılardan birisinin beli kırılmıştı. Dehşet dolu anlar öncesi ağacın çatırdadığını; ama durumu umursamadıklarını anlatan yaralılardan Yusuf Görmek (60), "Kahvede oturuyorduk ağaçtan bir çatırtı koptu, millet aldırış etmedi. 7 dakika sonra bir kıyamet koptu, ağaç yerde. Toz duman birbirine karıştı" dedi.

Edinilen bilgiye göre olay, dün akşam saatlerinde Kemalpaşa ilçesinde meydana geldi. 600 yıllık çınar ağacının büyük gövdeli dalı, kıraathanede oturan vatandaşların üzerine devrildi. Olay sonrası çok sayıda kişi, ağaç dalının altında kaldı. Durumun bildirilmesi üzerine çok sayıda ambulans bölgeye sevk edildi. Çevredekilerinde yardımıyla kurtarılan 9 yaralı, ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu ve birisinin belinde kırık oluştuğu öğrenildi.

"Bir çatırtı koptu, millet aldırış etmedi; 7 dakika sonra ağaç devrildi"

Yaşanılan korku dolu anlarda kıraathanede bulunan ve kendisi de yaralanan Yusuf Görmek (60), "Biz kahvede oturuyorduk. Bir çatırtı koptu, millet aldırış etmedi. 7 dakika sonra ağaç yere devrildi, bir kıymet koptu sanki. Ben geriye kaçtım, arkama dönüp baktığımda toz dumandı her yer. Benim yüzüme dal vurmadı, yerden seken ufak parçalar çarptı. Dal altında kalanlarımız oldu. Beli kırık arkadaşlarımız, başından yaralanıp bayılan arkadaşlarımız vardı. Hepsini çıkardık çok şükür. Ağaçların uçları kesilerek ağırlıkları alınması lazım. Geçen yıl da ağacın kuru dalları masanın üzerine düşmüştü" dedi.

"Arkadaşlarla birlikte oyun oynuyorduk o esnada"

Olay anında kendisi de kıraathanede bulunan ve ağacın devrilmesi neticesinde başından yaralanan 63 yaşındaki Nadir Aksoy ise "Çınarın altındaki masada oyun oynuyorduk arkadaşlarla. Bir çatırtı sesi geldi ama 2-3 dal küçük dal düştü, rüzgardan olduğunu düşündük. Bir süre sonra küt etti. Zaten o an kaçmaya başladık. Dal başıma çarpmış ve ben düşmüşüm. Arkadalar beni kaldırmış hastaneye götürmüşler. O kadarını hatırlıyorum" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, bazı yaralıların hastanelerdeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Asırlık çınar ağacı faciaya yol açtı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Asırlık çınar ağacı faciaya yol açtı - Son Dakika

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