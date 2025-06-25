Evini bastığı sevgilisini öldürdü, annesini ve kardeşlerini yaraladı - Son Dakika
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Evini bastığı sevgilisini öldürdü, annesini ve kardeşlerini yaraladı

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Evini bastığı sevgilisini öldürdü, annesini ve kardeşlerini yaraladı
25.06.2025 17:20
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Evini bastığı sevgilisini öldürdü, annesini ve kardeşlerini yaraladı
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Şanlıurfa'da Ömer Kilimci isimli şahıs evini bastığı sevgilisini silahla öldürdü, annesi ve kardeşlerini de yaraladı. Kilimci daha sonra otomobilde intihar etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine bağlı kırsal Başaran Mahallesi'nde vahşet yaşandı. İddiaya göre; Ömer Kilimci isimli genç, eline aldığı silahla evlenmek istediği fakat ailesinin izin vermediği 17 yaşındaki sevgilisi Yaprak Türk'ün evinin önüne gelerek "Dışarı çıkın" diye bağırmaya başladı.

SEVGİLİSİNİ ÖLDÜRDÜ, ANNESİ VE KARDEŞLERİNİ YARALADI

Sesleri duyan genç kız ile ailesi dışarı çıkarak Kilimci'yi sakinleştirmeye çalıştı. Kilimci, Yaprak Türk, annesi Şehka Türk (47), kardeşleri Mehmet Emin (17) ve Gülseren Türk'e (17) ateş açtı. Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan Yaprak Türk, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Türk'ün annesi ve 2 kardeşinin hastanedeki tedavileri ise devam ediyor.

OTOMOBİLDE İNTİHAR ETTİ

Kilimci vahşetin ardından olay yerinden kaçtı. Kilimci Hürriyet Mahallesi'nde otomobilinin içinde tüfekle kendini vurarak intihar etti. Yaprak Türk ile Ömer Kilimci'nin cesedi yapılan incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

Viranşehir, Güvenlik, 3-sayfa, Cinayet, Şiddet, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Evini bastığı sevgilisini öldürdü, annesini ve kardeşlerini yaraladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Ender Kervancıoğlu:
    Güneydoğu'da sıradan bir gün. 36 2 Yanıtla
  • Murat seker :
    Canice cinayet malesef bu tip insanlar içimizde yaşıyor 15 0 Yanıtla
  • Claus Meeir:
    Kızlar sevgili işini filan bırakın. Gidiyorsunuz at hirisizi tipli erkeklerle çıkiyorsunuz ne anlıyorsunuz o da ayrı mesele Namaz inda niyazında adam bulun Allah korkusu olan adam bulun yoksa işiniz yaş ki ne yaş böyle ölümler daha çok olur 7 0 Yanıtla
  • poyraz can:
    gereber göpek 3 1 Yanıtla
  • Han:
    Allah rahmet eylesin, 3 kardeş de 17 yaşında üçüzler heralde 3 0 Yanıtla
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