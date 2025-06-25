Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine bağlı kırsal Başaran Mahallesi'nde vahşet yaşandı. İddiaya göre; Ömer Kilimci isimli genç, eline aldığı silahla evlenmek istediği fakat ailesinin izin vermediği 17 yaşındaki sevgilisi Yaprak Türk'ün evinin önüne gelerek "Dışarı çıkın" diye bağırmaya başladı.
Sesleri duyan genç kız ile ailesi dışarı çıkarak Kilimci'yi sakinleştirmeye çalıştı. Kilimci, Yaprak Türk, annesi Şehka Türk (47), kardeşleri Mehmet Emin (17) ve Gülseren Türk'e (17) ateş açtı. Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan Yaprak Türk, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Türk'ün annesi ve 2 kardeşinin hastanedeki tedavileri ise devam ediyor.
Kilimci vahşetin ardından olay yerinden kaçtı. Kilimci Hürriyet Mahallesi'nde otomobilinin içinde tüfekle kendini vurarak intihar etti. Yaprak Türk ile Ömer Kilimci'nin cesedi yapılan incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Son Dakika › 3.Sayfa › Evini bastığı sevgilisini öldürdü, annesini ve kardeşlerini yaraladı - Son Dakika
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