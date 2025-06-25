Evini bastığı sevgilisini öldürdü, annesini ve kardeşlerini yaraladı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine bağlı kırsal Başaran Mahallesi'nde vahşet yaşandı. İddiaya göre; Ömer Kilimci isimli genç, eline aldığı silahla evlenmek istediği fakat ailesinin izin vermediği 17 yaşındaki sevgilisi Yaprak Türk'ün evinin önüne gelerek "Dışarı çıkın" diye bağırmaya başladı.

SEVGİLİSİNİ ÖLDÜRDÜ, ANNESİ VE KARDEŞLERİNİ YARALADI

Sesleri duyan genç kız ile ailesi dışarı çıkarak Kilimci'yi sakinleştirmeye çalıştı. Kilimci, Yaprak Türk, annesi Şehka Türk (47), kardeşleri Mehmet Emin (17) ve Gülseren Türk'e (17) ateş açtı. Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan Yaprak Türk, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Türk'ün annesi ve 2 kardeşinin hastanedeki tedavileri ise devam ediyor.

OTOMOBİLDE İNTİHAR ETTİ

Kilimci vahşetin ardından olay yerinden kaçtı. Kilimci Hürriyet Mahallesi'nde otomobilinin içinde tüfekle kendini vurarak intihar etti. Yaprak Türk ile Ömer Kilimci'nin cesedi yapılan incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.