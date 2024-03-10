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Aşk üçgeni 13 yıllık cinayeti sırrını çözdürdü

Karabük Emniyetinin titiz çalışması 13 yıllık cinayeti 4 ayda çözdürdü

İstanbul'da öldürüp, 2011 yılında Yenice'de ormana atılan cesedin sırrı 13 yıl sonra çözüldü

KARABÜK - Karabük'ün Yenice ilçesinde 19 Ağustos 2011 yılında ormanlık alanda elleri arkadan bağlı bir şekilde elektrik kablosu ile öldürülmüş vaziyette bulunan cesedin sırrı Karabük Emniyet Müdürlüğü'nün çalışması ile 13 yıl sonra aydınlatıldı.

İstanbul, Kastamonu ve Sivas'ta yapılan operasyonlar sonucu gözaltına alınan 6 kişi'den 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 13 yıllık faile meşhul cinayetin sırrı ise 4 aylık titiz çalışma ile aydınlatıldı.

Kocasından şiddet gördüğü için sevgilisine kocasını öldürttüğü ortaya çıkan 13 yıllık cinayetin sırrı Karabük Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Yenice İlçe Emniyet Amirliği ekiplerinin 4 aylık fiziki ve teknik takibi sonrası aydınlatıldı.

"Sevgilisinden kocasını öldürmesini istedi"

Sema K., 2011 yılında kocası Bayram Kaya'dan sürekli şiddet gördüğünden o dönemde sevgilisi olan Mehmet A.'ya sürekli yaşadığı kötü muamelelerden bahsederek, kocasını öldürmesini istedi. Kocasının mal varlığı ve arsalarının olduğunu kocasını öldürürse bunların kendisine kalarak güzel bir hayat yaşayacaklarını söyler. Bunun üzerine Mehmet A., konuyu şizofren hastası olan arkadaşı Mehmet Ali K.'ya anlatarak, öldürürsen şizofren olduğundan seza almayacağını söyleyerek ikna etti.

"Arsa alma bahanesi ile Beykoz ormanında boğarak öldürdü"

Yaşanan bu gelişmelerin üzerinden geçen 1 ay sonra Sema K., sevgilisi Mehmet A.'yı arayarak kocasının arsa satacağını söyleyerek kocasının telefon numarasını vererek hain planını devreye sokar. Mehmet A., arkadaşı Mehmet Ali K.'yı yanına alarak arsa için Bayram Kaya'yı alıcı kılığından arayarak buluştu. Bayram Kaya ile birlikte İstanbul Pendik'teki arsaya giden Mehmet A. ve Mehmet Ali K. daha sonra ardından araçla birlikte Beykoz'a geçmek için hareket etti. Ormanlık alandan tuvaleti geldiğini söyleyen Mehmet A., araçtan indikten sonra Mehmet Ali K., Bayram Kaya'yı araçta elektik kablosu ile boğarak öldürdükten sonra cesedi aracın bagajına koyarak olay yerinden ayrıldı.

"300 kilometre yol yaparak cesedi Yenice ormanına attılar"

Mehmet A., sevgilisi Sema K.'yı telefonla arayarak kocasını öldürdüklerini söyledi. Bunun üzerine ikili bir süre aracın bagajında gezdikleri cesetten kurtulmak için çıktıkları yolda yaklaşık 300 kilometre ilerledikten sonra Karabük'ün Yenice ilçesinde ormanlık alana cesedi bırakarak ayrıldılar. 19 Ağustos 2011 yılında vatandaşların ormanlık alanda ceset olduğu ihbarı üzerine ekiplerce yapılan incelemede 40 yaşlarında olan ve üzerinde kimlik çıkmayan, elleri arkadan bağlı bir şekilde elektrik kablosu ile öldürüldüğü belirlenmişti. Bu arada Sema K. ise kocası Bayram Kaya'nın kayıp olduğunu İstanbul'da Emniyet Müdürlüğüne giderek başvuru yapmış.

" Yeni sevgilisinin ihbarı cinayetin perdesini araladı"

Sema K. bir süre sonra sevgilisi Mehmet A.'dan ayrıldıktan sonra, kendisine başka bir sevgili yapar, kocasını öldürttüğünü yaşananları yeni sevgilisine anlatır. Bir süre sonra sevgilisi Sema K. ile arası bozulan şahsı, ondan ayrıldıktan sonra, sevgilisinin cinayet işlediğini beyan ederek suç duyurusunda bulunması üzerine Yenice Cumhuriyet Savcılığı 4 ay önce dosyayı yeniden ele alarak titiz bir çalışma başlattı.

"Kimsesizler mezarına gömülmüştü"

İhbar üzerine başlayan çalışmalar sonucu 13 yıl önce Yenice ormanında bulunan ve kimliği tespit edilmeyen ve yapılan otopsi işlemleri sonrası Ankara kimsesizler mezarlığına defnedilen cesedin olay günü alınan DNA örnekleri ve resimleri ise Bayram Kaya'ya ait olduğu ailesi tarafından tespit edildi. Bunun üzerine Karabük Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kurulan özel ekip İstanbul'da bulunan Sema K., Mehmet A. ve Mehmet Ali K.'yı hem fiziki hem de teknik takibe aldı. 4 ay süren çalışmalar sonucu çemberi daraltarak operasyonu hızlandıran Karabük Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Yenice İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince İstanbul, Kastamonu ve Sivas'ta eş zamanlı yapılan operasyon kapsamında Bayram Kaya'yı öldüren, ölmesinde ve suçun saklamasında rolü olduğu değerlendirilen Sema K., Mehmet A., Mehmet Ali K. ile birlikte Sema K'nın kız kardeşleri Songül K., Selda K ile Serdar A. gözaltına alınarak Karabük'e getirildi. Karabük Emniyet Müdürlüğünde 4 gün süren sorgularının ardından 6 şüpheli sağlık kontrolünden geçirilerek Yenice Adliyesine sevk edildi.

'Tasarlayarak Öldürme Suçundan' mahkemeye sevk edilen Sema K., Mehmet A. ve Mehmet Ali K. tutuklanarak, Karabük T Tipi Kapalı Cezaevine sevk edilirken, Songül K., Selda K ile Serdar A. ise Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.