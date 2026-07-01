Asker Eğlencesinde Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde asker eğlencesinde çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda bir kişi yaralanırken, şüpheli gözaltına alındı.

Olay, Orta Mahallesi'nde düzenlenen asker eğlencesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eğlence sırasında arkadaş oldukları öğrenilen T.K. ile G.A. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Alkollü oldukları iddia edilen iki kişi arasındaki tartışmanın büyümesi üzerine G.A.'nın, T.K.'yı bıçakla yaraladığı iddia edildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan T.K., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan T.K.'nın kolundaki arter damarlarından birinin kesildiği öğrenildi. Ameliyata alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı ve tedavisinin yoğun bakımda sürdüğü belirtildi. Olayın ardından gözaltına alınan, Menteşe'de esnaflık yaptığı öğrenilen G.A.'nın ise emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA