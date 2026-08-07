Asker Eğlencesinde Kavga: 1 Ölü - Son Dakika
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Asker Eğlencesinde Kavga: 1 Ölü

Asker Eğlencesinde Kavga: 1 Ölü
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Konya Çumra'da asker eğlencesinde çıkan kavgada Zeki Bozdemir bıçaklanarak hayatını kaybetti.

Konya'nın Çumra ilçesinde asker eğlencesinde çıkan kavgada 1 kişi bıçaklanarak hayatını kaybetti.

Olay, saat 23.30 sıralarında ilçeye bağlı Yenidoğan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, asker eğlencesinde taraflar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Olayda, Zeki Bozdemir (25) kasığından bıçaklanarak ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Çumra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Zeki Bozdemir yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayın şüphelisinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Çumra, Kavga, Konya, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Asker Eğlencesinde Kavga: 1 Ölü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Isaac Clarke Isaac Clarke:
    eğlenceye gidip nasıl kavga ediliyor? hadi ettin diyelim adam bıçaklayacak derecede nasıl büyüyor?. çok enteresan bir durum, şansa yaşıyoruz bu devirde. Allah rahmet eylesin. 0 0 Yanıtla
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