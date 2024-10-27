Asker eğlencesi maganda eğlencesine döndü, havaya ateş ettikleri anlar kamerada
BURSA - Bursa'da asker eğlencesinde magandalar silahları ile havaya defalarca ateş açtı.
Asker eğlencesi için bir araya gelen grup, yanlarında bulundurduğu silahlar ile havaya defalarca ateş açtı. Adeta çatışma bölgesini aratmayan bölgede silah sesleri neredeyse hiç susmadı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Asker Eğlencesinde Silah Sesleri - Son Dakika
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