Asker Eğlencesinde Silah Sesleri

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Asker eğlencesi maganda eğlencesine döndü, havaya ateş ettikleri anlar kamerada

BURSA - Bursa'da asker eğlencesinde magandalar silahları ile havaya defalarca ateş açtı.

Asker eğlencesi için bir araya gelen grup, yanlarında bulundurduğu silahlar ile havaya defalarca ateş açtı. Adeta çatışma bölgesini aratmayan bölgede silah sesleri neredeyse hiç susmadı.