Asker eğlencesinde yan baktın kavgası: 1 yaralı - Son Dakika
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Asker eğlencesinde yan baktın kavgası: 1 yaralı

Isparta'da asker eğlencesindeki kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı. Olay, merkeze bağlı Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Tartışma yan bakma sebebiyle çıktı ve kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgayı ayırmak isteyen askerin babası bıçakla yaralandı. Yaralı hastaneye kaldırıldı ve kavganın şüphelisi yakalandı.

26.02.2024 03:09  Güncelleme: 03:12
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Asker eğlencesinde yan baktın kavgası: 1 yaralı

Isparta'da asker eğlencesindeki kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı

ISPARTA - Isparta'da asker eğlencesinde yan bakma sebebi ile çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay, merkeze bağlı Fatih Mahallesi 4540 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, asker eğlencesi yapan Hüseyin A. ile eğlencede bulunan Mehmet Y. arasında yan bakma sebebiyle tartışma çıktı. Tartışma kısa süre içerisinde eğlencede bulunan kişilerin de dahil olmasının ardından kavgaya dönüştü. O sırada kavgayı ayırmak isteyen askerin babası Hüseyin A. (40), Mehmet Y. tarafından bıçakla bacağından yaralandı. Kavgayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla birlikte bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi gönderildi. Yaralı sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Isparta Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan, polis ekipleri tarafından yatıştırılan kavganın şüphelisi yakalandı.

Asker eğlencesinde yan baktın kavgası: 1 yaralı
Kaynak: İHA

Isparta, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Asker eğlencesinde yan baktın kavgası: 1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Asker eğlencesinde yan baktın kavgası: 1 yaralı - Son Dakika
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