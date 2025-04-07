Asker tıraşı olan Mert Ramazan Demir, hayranlarının diline düştü - Son Dakika
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Asker tıraşı olan Mert Ramazan Demir, hayranlarının diline düştü

Asker tıraşı olan Mert Ramazan Demir, hayranlarının diline düştü

Star TV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Yalı Çapkını dizisinde 'Ferit' karakterine hayat veren Mert Ramazan Demir, dizinin final yapmasıyla birlikte askere gideceğini açıklamıştı. Bedelli askerlik görevini Hatay-İskenderun'da yapacak olan Mert Ramazan Demir asker tıraşı oldu. Sosyal medyada yapılan yorumlar, Demir'in yeni görünümü hakkında farklı görüşlerin oluşmasına neden oldu.

07.04.2025 12:31
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Ekranların sevilen yüzlerinden Mert Ramazan Demir, 'Yalı Çapkını' dizisiyle büyük bir çıkış yakalamış ve kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaşmıştı. Dizinin final yapmasıyla birlikte, Demir'in bir süredir planladığı askerlik süreci de netlik kazandı. Hatay'ın İskenderun ilçesinde askerlik görevini yapacak olan Mert Ramazan Demir, asker tıraşı oldu.

Asker tıraşı olan Mert Ramazan Demir, hayranlarının diline düştü

Bedelli askerlik görevini Hatay-İskenderun'da yapacak olan Mert Ramazan Demir'in asker tıraşı, sosyal medyada etkileşim aldı. Birçok takipçi, oyuncunun yeni imajını beğenirken, bazıları ise bu değişimi eleştirdi. Sosyal medyada yapılan yorumlar, Demir'in yeni görünümü hakkında farklı görüşlerin oluşmasına neden oldu. Sosyal medya kullanıcıları ünlü oyuncu için şu yorumlarda bulundu: "Vay be, asker tıraşı ona çok yakışmış", Bence eski halindeki gibi daha cool duruyordu, "Askerlik önemli ama saç şekli biraz daha dikkatli olmalıydı."

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Son Dakika 3.Sayfa Asker tıraşı olan Mert Ramazan Demir, hayranlarının diline düştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Ponçik Pamuk:
    bedelli olduğu için sesleri çıkmaz. normal askerlik yapsaydı bu saç stiliyle askeriyeye giremezdi.yine de yakışıklı çocuk Allah sahibine bağışlasın 0 0 Yanıtla
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