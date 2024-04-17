Asker üniformasıyla şov yaptıran işletme sahibi de çalışanlar da bedelini ağır ödedi - Son Dakika
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Asker üniformasıyla şov yaptıran işletme sahibi de çalışanlar da bedelini ağır ödedi

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16 Nisan'da sosyal medyada paylaşılan ve "İstanbul'da yabancı bir şahsa ait lüks restoranda, şov yapmak için asker üniformasını giyip servis yapmışlar" ifadeleriyle yayınlanan görüntüler üzerine çalışma başlatıldı. İşletmede çalışan 3 yabancı uyruklu şahsın sınır dışı edilmesine karar verildi, ayrıca olayın meydana geldiği iş yerinin Turizm İşletme Belgesi iptal edildi.

17.04.2024 11:41
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İstanbul'da lüks bir restoranda şov yapmak için garsona asker üniforması giydirip servis yaptırılması sosyal medyada büyük tepki çekti. Olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı hem şahıs hem de işletme hakkında soruşturma başlatırken İstanbul Valiliği'nden bir açıklama geldi.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntülerin ardından çalışma başlatıldığı bilgisine yer verilen açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Söz konusu işletmenin Beyoğlu ilçesi Hüseyinağa mahallesinde faaliyet gösterdiği ve T.C. vatandaşı A.K.'ye ait olduğu belirlenmiştir. Videoda yer alan kişinin, işletmede çalışan yabancı uyruklu Y.J. isimli şahıs olduğu tespit edilmiştir. Olayla ilgili, işletme sahibi A.K., işletme mesul müdürü A.G. ile görüntülerde üniforma ile servis yapan işletme çalışanı Y.J. olmak üzere 3 kişi gözaltına alınmıştır. Şahıslarla ilgili 'Türk Milletini, Cumhuriyeti, Devletin Kurum ve Organlarını Aşağılama' suçundan adli işlem başlatılmıştır.

SINIRDIŞI EDİLECEKLER

Açıklamanın devamında oturma izinleri olmayan çalışanların sınır dışı edildiği bilgisine yer verilirken 'Çalışmaların devamında, işletme içerisinde oturum izinleri olmadığı belirlenen ve sigortasız olarak çalıştıkları tespit edilen M.I., A.R., H.M.Y.A. isimli yabancı uyruklu şahıslar muhafaza altına alınmış ve sınır dışı işlemleri başlatılmıştır. Ayrıca olayın meydana geldiği iş yerinin Turizm İşletme Belgesi iptal edilmiştir."

Asker üniformasıyla şov yaptıran işletme sahibi de çalışanlar da bedelini ağır ödedi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhuriyet Başsavcılığı, Sosyal Medya, İstanbul, Beyoğlu, Güvenlik, Hukuk, 3.Sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Asker üniformasıyla şov yaptıran işletme sahibi de çalışanlar da bedelini ağır ödedi - Son Dakika

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    Yorumlar (23)

  • ZAFER YILDIZ: Düğün Dernek Dolaşan Atatürk ne olacak? 392 65 Yanıtla Mükerrem Kılıç: O para kazanmaya devam edecek 153 27 ZAFER YILDIZ: Ölmedi yaşıyor diyenler haklıymış:))) Sünnet düğününe gelirmi Acep:) 56 38 Abuzer Kadayıf: :)) 30 21
  • Hakan Şentürk: Şahsen ben inanmıyorum bunların sınırdışı edildiğine 215 55 Yanıtla Oğuz Özen: Ben de inanmıyorum maalesef Bir tek Allah bir dediklerine inanırım 62 19 Mükerrem Kılıç: Sizin inanmanız kimsenin çokta umrunda olacağını düşünmüyorum 29 36
  • Hüseyin Ermurat: Heryerimiz yabancı doldu hastane bedava hayat bedava daha bu iyi günlerimiz malesef 193 28 Yanıtla
  • Serkan Genç: ben dedim yarın saplarlar diye 136 4 Yanıtla
  • İmat Mustafa ELBABA: Yakışanı yapmışlar. Eyvallah. 112 8 Yanıtla
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