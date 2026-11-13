Askeri helikopterin düştüğü bölge sabahın ilk ışıklarıyla havadan görüntülendi

Askeri helikopterin düştüğü bölge sabahın ilk ışıklarıyla havadan görüntülendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde 4 askerin şehit olduğu helikopter kazasının yaşandığı bölge, sabahın erken saatlerinde havadan görüntülendi.
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 4 askerin şehit olduğu helikopter kazasının yaşandığı bölge, sabahın erken saatlerinde havadan görüntülendi.
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Samanköy mevkiinde, 12 Kasım günü saat 18.45 sıralarında S-70 tipi askeri helikopter kaza kırıma uğradı. Meydana gelen kazada helikopterde bulunan 4 asker şehit oldu. Türkiye'yi yasa boğan kazanın ardından, helikopterin kaza kırıma uğradığı bölge sabahın ilk ışıklarıyla birlikte havadan görüntülendi.
Görüntülerde kazanın meydana geldiği alan ve çevresi yer aldı.
Kaynak: İHA