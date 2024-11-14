Temizlik için çıktığı asma tavan çöktü, kendini yerde buldu
Çöken asma tavandan düştüğü anlar kameraya yansıdı
KARABÜK - Karabük'te bir iş yerinde asma tavanının çökmesi sonucu düşen kişi güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay Bağ Essan Sanayi Sitesi'nde bulunan cam balkon işi yapılan dükkanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Metin I. isimli şahıs, iş yerinde ofis olarak kullanılan alanın üzerine temizlik için çıktı. Bir süre sonra ağırlığı kaldıramayan asma tavanın çökmesi sonucu şahıs kendini yerde buldu. Korku dolu o anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde şahsın masa ile dolap arasına düştüğü, şans eseri kazayı küçük sıyrıklarla atlattığı yer alıyor.
Son Dakika › 3.Sayfa › Asma Tavan Çöktü, Temizlikte Kaza Geçirdi - Son Dakika
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