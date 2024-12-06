Astsubaya çarparak şehit eden motosiklet sürücüsüne müebbet hapis - Son Dakika
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Astsubaya çarparak şehit eden motosiklet sürücüsüne müebbet hapis

Astsubaya çarparak şehit eden motosiklet sürücüsüne müebbet hapis

Ordu'nun Gülyalı ilçesinde jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği uygulama noktasında 'dur' ihtarına uymayarak 15 günlük personel olan Jandarma Astsubay Çavuş Mehmet Fatih Çangır'a (27) çarpıp şehit olmasına yol açan motosiklet sürücüsü müebbet hapis cezası ile cezalandırıldı.

06.12.2024 11:38
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Ordu'nun Gülyalı ilçesinde jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği uygulama noktasında 'dur' ihtarına uymayarak 15 günlük personel olan Jandarma Astsubay Çavuş Mehmet Fatih Çangır'a (27) çarpıp şehit olmasına yol açan motosiklet sürücüsü müebbet hapis cezası ile cezalandırıldı.

Ordu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına tutuklu motosiklet sürücüsü Adem Topçu (27) ile taraf avukatları katıldı. Şehit babası Turgut Çangır ise duruşmaya ikamet ettiği Sakarya'dan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Şehit Astsubay Mehmet Fatih Çangır'ın babası Turgut Çangır, "Bu muhtemel kast değil, bilerek, tasarlayarak yapılmıştır. En ağır şekilde cezalandırılmasını talep ediyorum" dedi.

Mahkemede söz verilen motosiklet sürücüsü Adem Topçu ise olay günü kaskı takılı olmadığı için dur ihtarına uymadan geçmek istediğini ileri sürerek, "Kasten yapmadım, dur ihtarını ihlal ederek geçmek istedim" ifadelerine yer verdi.

Mahkeme heyeti motosiklet sürücüsü Adem Topçu'nun, 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle yakalanmamak amacıyla muhtemel kast ile ölüme neden olma' suçundan müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi.

Olayın geçmişi

Gülyalı ilçesi Turnasuyu Mahallesi Ordu- Giresun karayolu üzerinde 18 Eylül 2024 tarihinde meydana gelen olayda, uygulama yapıldığı esnada 07 GU 227 plakalı motosiklet sürücüsü Adem Topçu (27), jandarma ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak, hızlanarak kaçmaya çalıştı. Bu esnada hızlı olan ve farklı bir suçtan ehliyetine el konulan motosiklet sürücüsü Adem Topçu, Jandarma Astsubay Çavuş Mehmet Fatih Çangır'a (27) çarptı. Kazada ağır yaralanan Çangır, kaldırıldığı hastanede şehit olmuştu. Motosiklet sürücüsü Adem Topçu'nun, 22 adet çeşitli suçlardan kaydının olduğu, bunlardan büyük bir kısmının plakaya yazılan cezalar olduğu ve önceden de uygulama noktalarından kaçtığı öğrenilmişti. Ayrıca Topçu'nun, uyuşturucu madde kullanmak ve alkollü motosiklet kullanmak suçlarından kaydının yanı sıra, sosyal medya hesaplarında ise çok sayıda tehlikeli motosiklet kullanma videolarının olduğu, trafik kazasının yaşandığı gün hızlı ve tehlikeli motosiklet kullandığı ayrıca bu nedenle trafikteki başka bir sürücü ile tartıştığı ileri sürülmüştü. - ORDU

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Astsubaya çarparak şehit eden motosiklet sürücüsüne müebbet hapis - Son Dakika


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