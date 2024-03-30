At arabası ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı
ARDAHAN - Ardahan'da otomobilin at arabasına çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.
Ardahan- Kars kara yolunun Çamlıçatak mevkiinde B.A idaresindeki 06 H 8137 plakalı otomobil, aynı istikamette seyreden E.Ç'nin kullandığı at arabası çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle her iki sürücü ile at arabasında bulunan L.Ç yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › 3.Sayfa › At arabası ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İBB Başkan adayı Kurum, İsmailağa cemaati lideri Hasan Kılıç'ı ziyaret ederek 'hayır duası' aldı. Cübbeli Ahmet Hoca ise ziyarete tepki göstererek, İsmailağa'nın hala Cumhur İttifakı'na destek açıklaması yapmadığını belirtti. Cübbeli Ahmet daha önce de Cumhur İttifakı dışındaki partilere oy vermenin caiz olmadığını söylemişti.
İzmir'in Konak ilçesinde polis ekipleri tarafından çeşitli suçlardan hakkında 125 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari A.Ü. kıskıvrak yakalandı. Ayrıca, Konak Narko Alan ekipleri tarafından yapılan takipte 1 kilo 25 gram metamfetamin ele geçirildi ve şüpheli gözaltına alındı.
Kastamonu'nun Abana ilçesinde inşaat halindeki bir binada çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İBB Başkan Adayı Murat Kurum, İsmailağa Cemaati lideri Hasan Kılıç'ı ziyarette bulundu.
Sizin düşünceleriniz neler ?