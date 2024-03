3.Sayfa

At arabası ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

ARDAHAN - Ardahan'da otomobilin at arabasına çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Ardahan- Kars kara yolunun Çamlıçatak mevkiinde B.A idaresindeki 06 H 8137 plakalı otomobil, aynı istikamette seyreden E.Ç'nin kullandığı at arabası çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle her iki sürücü ile at arabasında bulunan L.Ç yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.