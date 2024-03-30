At arabası ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika
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At arabası ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Ardahan-Kars kara yolunun Çamlıçatak mevkiinde B.A idaresindeki otomobil, aynı istikamette seyreden E.Ç'nin kullandığı at arabasıyla çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle her iki sürücü ile at arabasında bulunan L.Ç yaralandı. Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

30.03.2024 18:55  Güncelleme: 18:58
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At arabası ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

ARDAHAN - Ardahan'da otomobilin at arabasına çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Ardahan- Kars kara yolunun Çamlıçatak mevkiinde B.A idaresindeki 06 H 8137 plakalı otomobil, aynı istikamette seyreden E.Ç'nin kullandığı at arabası çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle her iki sürücü ile at arabasında bulunan L.Ç yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa At arabası ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika

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