At arabası ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Cemaatten atılan Cübbeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti sonrası isyan etti: Şu saat olsun açıklamanız yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İBB Başkan adayı Kurum, İsmailağa cemaati lideri Hasan Kılıç'ı ziyaret ederek 'hayır duası' aldı. Cübbeli Ahmet Hoca ise ziyarete tepki göstererek, İsmailağa'nın hala Cumhur İttifakı'na destek açıklaması yapmadığını belirtti. Cübbeli Ahmet daha önce de Cumhur İttifakı dışındaki partilere oy vermenin caiz olmadığını söylemişti.