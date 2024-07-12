Ata Emre Akman Davasında Beraat Kararına Tepki - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Ata Emre Akman Davasında Beraat Kararına Tepki

Balıkesir'de üniversite öğrencisi Ata Emre Akman'ın hunharca bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin dava sonuçlandı. Mahkeme, cinayeti işleyen E.Ö.'ye 24 yıl hapis cezası verirken, azmettirici olarak yargılanan baba O.Ö.'ye beraat kararı verdi. Avukat İbrahim Erenci, karara tepki göstererek AİHM'e başvuracaklarını belirtirken, Anne Zuhal Akman ise ceza infaz yasalarının değişmesi gerektiğini ifade etti.

12.07.2024 18:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ata Emre Akman davasında çıkan beraat kararına tepki

Avukat İbrahim Erenci:

"Gerekirse AİHM'e gideceğiz"

Anne Zuhal Akman:

"Ceza infaz yasaları değişmeli"

BALIKESİR - Balıkesir'de üniversite öğrencisi iken zincir bir restoranda kuryelik yapan Ata Emre Akman'ın götürdüğü bir sipariş sonrasında hunharca bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin dava Balıkesir 1. Ağır Mahkemesi'nde karara bağlandı. 2. kez görülen davada mahkeme cinayeti işleyen 17 yaşındaki E.Ö.'ye 24 yıl hapis cezası, azmettirici olarak yargılanan baba O.Ö.'ye ise beraat kararı verdi. Mahkeme sonunda Avukat İbrahim Erenci, mahkemenin kararına 'azmettirici için yazı belge mi istiyorlar' sözleri ile tepki gösterirken, Anne Zuhal Akman ise 'Azmettiriciye verilen bu ceza, suçluyu övmektir' sözleri ile tepkisini dile getirdi. Zuhal Akman Ceza İnfaz Yasaları'nın değişmesi gerektiğini ifade etti.

Balıkesir'de bıçaklanarak öldürülen Ata Emre Akman'ın cinayet davasında karar açıklandı. Şüpheli 17 yaşındaki E.Ö. 24 yıl hapis cezası verilirken, oğlunu azmettirdiği iddia edilen O.Ö. için ise mahkeme beraat verdi. Dava sonunda Akman Ailesi tepkilerini dile getirdi. Ailenin Avukatı İbrahim Erenci, "Öfke ve hamasetle konuşmuyorum. Bu kararı asla kabul etmiyoruz. Bu dava için gidilmesi gereken yerlere aile ile birlikte gideceğiz. Adalet Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı, Adalet Komisyonu Başkanlığı ve gerekirse AİHM'e gideceğiz. Evden çıkıyorsunuz, oturup bir bardak çay bile içmeyeceğiniz birisi gelip sizi 25 bıçak darbesi ile öldürüyor. Buna azmettirildiği açık bir baba var. Katile 24 yıl ceza veriliyor. Baba beraat ediyor. Hukuki bilgim ile konuşuyorum. Bu karar da istinafta 24 yıl verilemez diyerek bozulup gönderilecek. Mahkeme heyeti azmettirme konusunda 11 tanık dinledi. Hepsi aynı cümleleri kullandı. 'Ben mermi gibi bir çocuk yetiştirdim. O evin önünde öyle bir olay yapacağım ki tüm Balıkesir konuşacak' dediğini tanıklar belirtmiş olmasına rağmen nasıl bir delil isteniyor. Eldeki mevcut delillere göre azmettirmenin sübut kazandığını düşünüyoruz" dedi.

Ata Emre Akman'ın babası Erol Akman ise tepkilerini dile getirdi. Akman, "Azmettirmek için neyin gösterilmesi gerektiğini ben anlamadım. Cezaevine girinceye kadar 60 suç kaydı olan, 61 kaydı ile cezaevinde olan kişi, ne hikmetse tüm suçlarını cezaevine girmeden işliyor. Tüm suçlar o cezaevindeyken işleniyor. Her dışarıda olduğu, izinli olduğu, pandemi de 3 ay dışarıda olduğu sürede 4 suç kaydı var. Kendisi de dışarıda olduğu halde suçları ya babası ya oğlu işlemiş" dedi.

Anne Akman: "Ceza infaz yasaları değişmeli'

Mahkeme çıkışı konuşan Anne Zuhal Akman, "Mahkeme heyetine teşekkür ediyorum. Ceza infaz yasaları derhal değişmeli. Burada anayasal bir suç işleniyor. Suç cinayet. Azmettiriciye verilen bu ceza da suçluyu övmektir. Bu sadece insanlara karşı değil, insanlığa karşı işlenen suçtur. Can almak suçtur, katillik suçtur. Ata her yerde. Ata'yı daha çok göreceksiniz" dedi.

Öte yandan, davada beraat alan baba O. Ö.'nün ise başka bir suçtan cezaevinde bulunuyor.

Kaynak: İHA

Balıkesir, AİHM, Baba, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ata Emre Akman Davasında Beraat Kararına Tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:01 Şehidin acılı babasından bölücü terör örgütüne tokat gibi sözler: Ben de Kürdüm ulan Allahsızlar Şehidin acılı babasından bölücü terör örgütüne tokat gibi sözler: Ben de Kürdüm ulan Allahsızlar
18:41 Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 1 askerimiz şehit oldu Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 1 askerimiz şehit oldu
16:42 Kurye Ata Emre Akman’ı öldüren sanığa 24 yıl hapis cezası verildi Kurye Ata Emre Akman'ı öldüren sanığa 24 yıl hapis cezası verildi
16:25 AK Parti, en düşük emekli maaşına yapılacak zamla ilgili tarih verdi AK Parti, en düşük emekli maaşına yapılacak zamla ilgili tarih verdi
15:59 Temizlik için evine çağırıp 6 parçaya böldü Vahşi cinayetin yeni ayrıntıları ortaya çıktı Temizlik için evine çağırıp 6 parçaya böldü! Vahşi cinayetin yeni ayrıntıları ortaya çıktı
17:32 Cami imamının ilginç sitemi, tabelayı gören namaza geliyor Cami imamının ilginç sitemi, tabelayı gören namaza geliyor
16:39 Serdar Dursun’dan çok konuşulacak Ali Koç itirafı: Eğer bir daha yaparsan sözleşmeni feshederim Serdar Dursun'dan çok konuşulacak Ali Koç itirafı: Eğer bir daha yaparsan sözleşmeni feshederim
16:12 Cezaevinden tahliye olan Sıla Doğu, günler sonra sessizliğini bozdu: Kardeşime kavuşmak istiyorum Cezaevinden tahliye olan Sıla Doğu, günler sonra sessizliğini bozdu: Kardeşime kavuşmak istiyorum
15:34 TFF’den resmi açıklama var İşte başkanlığa adaylığı kabul edilen isimler TFF'den resmi açıklama var! İşte başkanlığa adaylığı kabul edilen isimler
15:32 İbrahim Tatlıses, kalp kapakçığı ameliyatı oldu İbrahim Tatlıses, kalp kapakçığı ameliyatı oldu
15:30 Alex’in Fenerbahçeli taraftarlarla fotoğraf çektirmesi olay oldu Antalyaspor’dan açıklama gecikmedi Alex'in Fenerbahçeli taraftarlarla fotoğraf çektirmesi olay oldu! Antalyaspor'dan açıklama gecikmedi
15:27 17 maddelik teklif TBMM Başkanlığı’na sunuldu Sahipsiz saldırgan köpekler uyutulacak 17 maddelik teklif TBMM Başkanlığı'na sunuldu! Sahipsiz saldırgan köpekler uyutulacak
15:14 92 yaşındaki kadının huzurevinden kaçışı kamerada 92 yaşındaki kadının huzurevinden kaçışı kamerada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2024 19:45:32. #1.13#
SON DAKİKA: Ata Emre Akman Davasında Beraat Kararına Tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement