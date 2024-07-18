Ataşehir'de ağaçların üzerine ağaç devrildi - Son Dakika
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Ataşehir'de ağaçların üzerine ağaç devrildi

Ataşehir'de çürüyen bir ağaç park halindeki otomobillerin üzerine devrildi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri devrilen ağacı parçalayarak kaldırdı. Olayda şans eseri ölen veya yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

18.07.2024 16:30
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Ataşehir'de ağaçların üzerine ağaç devrildi

İSTANBUL - Ataşehir'de çürüyen bir ağaç park halindeki otomobillerin üzerine devrildi.

Olay, İstanbul'un Ataşehir İlçesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kendiliğinden çürüyen ağaç park halindeki otomobillerin üzerine devrildi. Çevredeki esnaflar tarafından itfaiye ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri devrilen ağacı elektrikli testereyle parçalayarak kaldırdı. Polis ekipleri zarar gören araçların sahiplerine haber verdi. Olayda şans eseri ölen veya yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ataşehir'de ağaçların üzerine ağaç devrildi - Son Dakika

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