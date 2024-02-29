Ataşehir'de Alkollü Şahıslar Arasında Kavga: Bir Yaralı - Son Dakika
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Ataşehir'de Alkollü Şahıslar Arasında Kavga: Bir Yaralı

Ataşehir\'de Alkollü Şahıslar Arasında Kavga: Bir Yaralı

Ataşehir'de asker eğlencesinde alkollü olduğu iddia edilen şahıslar arasında çıkan kavgada bir kişi yaralandı. Polis ekiplerinin müdahalesiyle kavga son buldu. Olayda kullanılan panelvan minibüs gözaltına alındı.

29.02.2024 09:35  Güncelleme: 09:38
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Ataşehir'de asker eğlencesinde alkollü olduğu iddia edilen şahıslar birbirine saldırdı. Olayda bir kişi yaralanırken, kavga polis ekiplerinin müdahalesiyle son buldu.

Olay, geçtiğimiz gece saat 22.30 sıralarında Ataşehir Mevlana Mahallesi Cömert Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, eğlence sırasında alkolün etkisiyle tartışmaya başlayan şahıslar tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile birbirine girdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kavgaya müdahale ederken yaralı bir kişi tedbir amaçlı olarak hastaneye götürüldü. Olaydan kaçarken kullanılan 34 PYM 65 plakalı panelvan minibüsün sokaktaki araçlara çarparak ilerlemesi sonucu polis ekipleri minibüsün önünü kesip içindekileri gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahıslar hakkında cezai işlem uygulanacağı öğrenilirken panelvan minibüs çekici ile bağlanıp götürüldü.

Mehmet Ali Vergili isimli bir şahıs, "Ben site sakiniyim, sitede oturuyorum. Bir anda polis ekiplerinin dolduğunu gördüm, aşağı indim. Burada malum araç birkaç yere çarparak gelmiş. Arkadaşlar galiba alkollü. Polisler de şu anda gerekli cezai işlemi uyguluyorlar. Yaralanan oldu sanırım bir kişiyi ambulansla götürdüler. Genel bir sorun bu, mahalle aralarının mutlaka temizlenmesi gerekiyor. Yazık, kendilerine de yazık, araçları bağlanacak. Şuna üzülüyorum bu kadar kolluk güçleri burada boşuna uğraşıyor. Kim bilir bu kolluk güçlerine ihtiyacı olan niceleri var ki şu anda ulaşamıyor" dedi. Polisin olayla ilgili çalışması sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ataşehir'de Alkollü Şahıslar Arasında Kavga: Bir Yaralı - Son Dakika

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