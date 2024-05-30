Ataşehir'de Bir Dairede Ölü Bulundu

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Ataşehir'de bir apartmanın 10'uncu katındaki bir dairede bir erkek cesedi bulundu. Olayın yaşandığı eve giren polis ekipleri tarafından Halim Bozovalı isimli şahsın öldüğü belirledi.

Olay, dün Ataşehir, Mevlana Mahallesi, Aksekili Mahmut Uslu Caddesi üzerinde saat 18.30 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, Halim Bozovalı (65) isimli bir şahıstan yaklaşık 10 gündür haber alınamadı. Oturduğu daireden koku gelmesi üzerine aynı apartmanda oturan komşuları tarafından polis ekiplerine haber verildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kapalı olan daire itfaiye ekipleri tarafından uzun uğraşlar sonucu açıldı. Polis ekipleri tarafından evde yaşayan Halim Bozovalı'nın banyoda hareketsiz bir şekilde yattığını ve hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmada şansın yaklaşık 3 hafta önce öldüğü belirlendi. Yapılan incelemelerin ardından Halim Bozovalı'nın cesedi Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Polis ekipleri Halim Bozovalı'nın ölümüyle ilgili detaylı inceleme başlattı.

Aynı sitede yaşayan Hanife Bayramoğlu, "Dedik hayırdır ne oldu. Dediler bir komşumuz var yalnız yaşıyor. 4 gündür ulaşamıyoruz. Telefona ve kapıya cevap vermiyor ve evden de koku geliyor. Sağlık ekiplerini aramışlar ama kapıyı itfaiye kırmış. Yöneticiye kalsa 4 gündür diyor ama olay yeri inceleme ekipleri 3 hafta olmuş öleli dedi bize. Net kararı savcı verecekmiş" diye konuştu. - İSTANBUL