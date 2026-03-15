Ataşehir\'de BMW İstinat Duvarına Çarptı

İstanbul Ataşehir'de gece saatlerinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, bir evin istinat duvarına çarparak asılı kaldı. Evin duvarının kısmi olarak yıkıldığı kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Olay, saat 23.00 sıralarında Ataşehir Barbaros Mahallesi Kondon Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak savruldu.

ÇARPTIĞI DUVARA ASILI KALDI

Yoldan çıkan lüks araç, yol kenarında bulunan bir evin istinat duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle evin duvarı kısmi olarak yıkılırken, otomobilin ön kısmı yıkılan duvarda askıda kaldı.

Gürültüyle sokağa dökülen mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kazada araç sürücüsü yara almadan kurtulurken, evin istinat duvarında ve araçta maddi hasar meydana geldi. Duvarda asılı kalan araç, çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.