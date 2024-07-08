Ataşehir'de çıkan yangın korkuttu - Son Dakika
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Ataşehir'de çıkan yangın korkuttu

Ataşehir'de kimliği belirsiz bir kişi bir binanın kömürlüğüne sigara izmariti atması sonucu yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Olayda ölen veya yaralanan olmazken, polis ekipleri inceleme başlattı.

08.07.2024 21:14
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Ataşehir'de çıkan yangın korkuttu

İSTANBUL - Ataşehir'de kimliği belirsiz bir kişi bir binanın kömürlüğüne sigara izmariti atması nedeniyle yangın çıktı. Yangında kimse zarar görmezken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Yangın, İstanbul Ataşehir İlçesi, Mevlana Mahallesi'nde saat 19.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, kimliği belirsiz bir kişi bir binanın kömürlüğüne sigara izmariti atması sonucu yangın çıktı. Yangın kısa sürede tüm kömürlüğe sıçradı. Çevredeki vatandaşlar tarafından itfaiye ekiplerine haber verildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri komuslukteki yangını kontrol altına aldı. Olayda ölen veya yaralanan olmazken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ataşehir'de çıkan yangın korkuttu - Son Dakika

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