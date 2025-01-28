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Ataşehir'de freni patlayan kamyonet devrildi

İSTANBUL - Ataşehir'de freni patlayan kamyonet yan yattı.

Edinilen bilgilere göre, kaza Mimar Sinan Mahallesi Kemal Paşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 09 TA 186 plakalı Iveco marka damacana su yüklü kamyonet yokuş aşağı indiği sırada freni patladı. Bir süre sürüklenen kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarparak devrildi. Kazada yaralanan ise olmadı.