Sevgilisine GBT yapan polisle bekçiye tekme tokat saldırdı - Son Dakika
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Sevgilisine GBT yapan polisle bekçiye tekme tokat saldırdı

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İstanbul Ataşehir'de bir kadın, sevgilisine GBT sorgusu ve üst araması yapan polis ile bekçiye tekme tokat saldırdı. Genç kadın ve sevgilisi güçlükle etkisiz hale getirilirken olay anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

10.03.2025 11:26
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Ataşehir'de bir kadın, sevgilisine Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu ve üst araması yapan polis memuru ve bekçiye saldırdı. Tekme tokat saldıran kadın bekçinin gözlüğünün kırılmasına neden oldu. Kadın ve sevgilisi güçlükle etkisiz hale getirilirken, yaşananlar güvenlik ve cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 12.25 sıralarında İçerenköy Mahallesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Caddesi'ndeki polis merkezi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre polis memurları şüphe üzerine Şevket Batuhan B.'nin GBT sorgusuyla üst aramasını yapmak istedi. O sırada şüphelinin sevgilisi Yağmur S., bağırmaya ve yaşananları cep telefonuyla kaydetmeye başladı.

BEKÇİYE TEKME ATIP GÖZLÜĞÜNÜ KIRDI

Yağmur S.'ye bekçi E.Y. kayıt yapmaması yönünde uyarıda bulundu. Ancak uyarıları dikkate almayan kadın, bekçiye ve polise saldırdı. Bekçi E.Y.'ye tekme atan kadın, bekçinin yüzüne tokat atarak gözlüğünü kırdı. Saldırgan tavırlarına devam eden Yağmur S. polis merkezindeki personeller yönelik 'Hepinizin yüzünü çektim, siz göreceksiniz' diyerek tehditlerde bulundu.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Olayın ardından Yağmur S. ile 'Uyuşturucu madde kullanmak' suçundan kaydı bulunan Ş.B.B. gözaltına alındı. İki şüpheli ifadeleri alınarak 'Görevli memura mukavemet', 'Kasten yaralama', 'Özel hayatın gizliliğini ihlal' ve 'Mala zarar verme' suçlarından adliyeye sevk edildi.

Sevgilisine GBT yapan polisle bekçiye tekme tokat saldırdı
Kaynak: DHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sevgilisine GBT yapan polisle bekçiye tekme tokat saldırdı - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Atalay k:
    Şu tipler amerikada polise bu şekilde davransalar polis onları yerden yere çalarlardı. Polis iyi sabretmiş 58 7 Yanıtla
  • h ozkan:
    Birazdan yorumlara damlarlar Amerika sevdalıları :))) 8 22 Yanıtla
  • Mustafa Akhan:
    bekçi nedir arkadaş 2 7 Yanıtla
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