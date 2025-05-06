Ataşehir'de Kapkaç: 444 Kamerayla Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Ataşehir'de Kapkaç: 444 Kamerayla Şüpheli Yakalandı

Ataşehir\'de Kapkaç: 444 Kamerayla Şüpheli Yakalandı

Ataşehir'de bir kadının cep telefonunu çalan motosikletli şüpheli, 444 kamera görüntüsüyle yakalandı.

06.05.2025 13:16
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Ataşehir'de bir kadının cep telefonunun motosikletli bir şüpheli tarafından çalınması üzerine harekete geçen polis ekipleri, 444 ayrı güvenlik kamerası kaydını inceleyerek şüpheliyi yakaladı. Öte yandan kapkaç anı kameralara yansıdı.

Olay, 01 Mayıs 2025 tarihinde saat 08.45 sıralarında Yenisahra Mahallesi'nde meydana geldi. N.K. isimli kadın, sokak üzerinde telefonla konuştuğu sırada motosikletle yanına yaklaşan bir kişi tarafından kapkaça uğradı. Zanlı, mağdurun telefonunu alarak hızla olay yerinden uzaklaştı.

444 güvenlik kamerası görüntüsü incelendi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olayın aydınlatılması amacıyla geniş çaplı bir çalışma başlattı. Olay yeri ve çevresindeki tam 444 güvenlik kamerası görüntüsünü tek tek inceleyen ekipler, şüphelinin olay yerine geliş ve kaçış güzergahlarını belirledi. Titiz çalışmalar neticesinde kapkaç olayını Ö.A. isimli şahsın gerçekleştirdiği tespit edildi.

Şüpheli Ö.A., 03 Mayıs 2025 tarihinde Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan sorgulamada şahsın daha önce de hırsızlık suçundan kaydının bulunduğu ve olayda kullandığı motosikleti Pendik ilçesinden çaldığı belirlendi. Zanlının motosikleti, olay sonrası Gebze'de terk ettiği tespit edildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Ö.A., 04 Mayıs 2025 tarihinde çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza infaz kurumuna gönderildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ataşehir'de Kapkaç: 444 Kamerayla Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

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