Ataşehir\'de Kum Yüklü Kamyon Devrildi

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Ataşehir'de kum yüklü kamyon yan yattı

İSTANBUL - Ataşehir'de bina önüne kum döken park halindeki kamyon bir anda devrilerek yan yattı. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Olay Ataşehir'de Kayışdağı Mahallesi Pembe Gül Sokak'ta saat 15.45 sıralarında yaşandı. İddiaya göre bina önünde çalışma yapan işçilerin çalıştığı alana yanaşa kamyon sürücüsü, kasasındaki kumu alana boşaltmaya başladı. Kamyon kumu döktüğü esnada bir anda devrilerek yan yattı. Kamyonun içerisinde ve kamyonun devrildiği yerde o esnada kimsenin olmaması muhtemel bir faciayı önledi. Yan yatan kamyon olay yerine gelen vinç ile kaldırıldı. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken kaza nedeniyle sokak bir süreliğine trafiğe kapandı.