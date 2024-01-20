Ataşehir\'de Kuyumcudan Altın Bilezik Çalan Şüpheli Yakalandı

Ataşehir'de müşteri kılığında gittiği kuyumcuda kurusıkı silah doğrultarak altın bilezikleri çalan şüpheli 6 saat içinde yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen hırsızın, bilezikleri çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 14.00 sıralarında Ataşehir Mevlana Mahallesi Sakarya Caddesi üzerindeki bir kuyumcuda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosikletli kuryelik yapan Halil K. (30) isimli şahıs, cadde üzerinde bulunan kuyumcunun çevresinde önce keşif yaptı. Cuma namazı saati sıralarında kuyumcuda kadın çalışan olduğunu gören şüpheli, bilezik değiştirme bahanesiyle kuyumcuya girdi. Cerrah maskesi takarak müşteri gibi içeri giren şüpheli, kuyumcuda çalışan Nursen K.'ya yanında getirdiği ruhsatsız kurusıkı silahını doğrulttu. Çalışana 'sesini çıkarırsan seni vururum' diyen şüpheli, daha sonra Nursen K.'nın yere çökmesini istedi. Nursen K. yere çöktüğü sırada panik butonuna basarken, şüpheli de değeri yaklaşık 300 bin lira olan 10 bileziği çalarak kuyumcudan ayrıldı. Öte yandan hırsızlık anları anbean güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şüphelinin kuyumcuya girerek silahı doğrulttuğu ve bilezikleri çalarak oradan ayrıldığı görülüyor.

Borcu olduğu için bilezikleri çaldığını öne sürdüğü öğrenildi

Bileziklerle birlikte plakası bulunmayan motosikletine binerek kaçan şüpheli, yaklaşık 6 saat içinde Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince evinde yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi. Öte yandan, şüphelinin 1 adet suç kaydının olduğu, borcu olduğu için bilezikleri çaldığını söylediği öğrenildi. - İSTANBUL