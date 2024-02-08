Ataşehir\'de Minibüs Şoförünü Takip Eden Şahıs Gözaltına Alındı

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Ataşehir'de kendisini almadığını iddia ettiği minibüsü aracıyla takip edip önüne kesen şahıs gözaltına alındı.

Olay, geçtiğimiz Perşembe günü Küçükbakkalköy Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. Otomobiliyle ilerleyen İ.Ö., daha önce el kaldırdığı halde kendisini minibüse almadığını iddia ettiği Dudullu-Bostancı hattında çalışan minibüs şoförü Ş.B.'nin kullandığı aracın önünü kesti. Minibüs şoförüne kendisini neden aracına almadığını soran İ.Ö., konuşmanın ardından otomobiline binerek yoluna devam etti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri otomobil sürücüsünün İ.Ö. olduğunu tespit etti. Sürücü Kayışdağı Mahallesi'ndeki evinde yakalandı. Sürücü hakkında "hakaret-kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme-ulaşım araçlarını kaçırma veya alıkoyma" suçlarından adliyeye sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - İSTANBUL