Ataşehir'de Park Halindeki Araç Kundaklandı - Son Dakika
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Ataşehir'de Park Halindeki Araç Kundaklandı

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Ataşehir'de park halindeki bir otomobil kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından kundaklandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında yaralanan olmazken araç küle döndü. Aracın alev alev yanma anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Yangınla ilgili polis ekipleri detaylı inceleme başlattı.

14.05.2024 05:48
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Ataşehir'de park halindeki araç kundaklandı

Kundaklanan otomobilin alev alev yandığı anlar kamerada

İSTANBUL - Ataşehir'de park halindeki bir otomobil kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından kundaklandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında yaralanan olmazken araç küle döndü. Aracın alev alev yanma anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yangın, Ataşehir ilçesi, İçerenköy Mahallesi, Bahçe Sokak üzerinde saat 04.40 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen, 34 BYS 021 plakalı araç park halindeyken kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından kundaklandı. Şüphelilerin park bölgesini gören güvenlik kameralarını kırdıktan sonra lüks aracı ateşe verdikleri öğrenildi. Çevredeki vatandaşlar tarafından itfaiye ekiplerine haber verildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine, çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev topuna dönen aracı yaklaşık 1 saatlik uğraş sonucu söndürmeyi başardı. Yangında ölen veya yaralanan olmazken, lüks araç kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri olayla ilgili detaylı inceleme başlattı.

Ataşehir\'de Park Halindeki Araç Kundaklandı
Kaynak: İHA

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