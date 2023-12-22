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Ataşehir'de yol kenarına park edilmiş otomobilin içinde erkek cesedi bulundu - Son Dakika
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Ataşehir'de yol kenarına park edilmiş otomobilin içinde erkek cesedi bulundu

İstanbul Ataşehir'de park halindeki bir aracın içinde bir erkek cesedi bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri aracın içindeki sürücünün kalp krizi geçirerek öldüğünü belirledi.

22.12.2023 - 07:21,
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Ataşehir'de park halindeki bir aracın içinde kalp krizi geçirerek vefat eden bir erkek cesedi bulundu.

PARK ETTİĞİ YERDEN BİR DAHA ÇIKAMADI

Olay, saat 05.00 sıralarında İstanbul Ataşehir ilçesi, İstanbul Çevre Yolu Kadıköy istikametinde yaşandı. İddiaya göre Z.U.U. hakimiyetindeki şahısaracıyla seyir halindeyken bilinmeyen bir nedenle aniden emniyet şeridine aracını park etti. Saatlerce aracıyla yol kenarında duran sürücüyü yoldan geçen vatandaşlar fark edince durumu polis ekiplerine bildirdi.

Ataşehir'de park halindeki otomobilin içinde erkek cesedi bulundu

KALP KRİZİ GEÇİRMİŞ

Olayın bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri, polis ekipleri, sağlık ekipleri ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri yaptığı açıklamada aracın içindeki sürücünün kalp krizi geçirerek öldüğünü belirledi. Araç içerisinde ölen Z.U.U. sağlık ekipleri tarafından adli tıp kurumu morguna kaldırılırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Ataşehir'de park halindeki otomobilin içinde erkek cesedi bulundu
Ataşehir\'de yol kenarına park edilmiş otomobilin içinde erkek cesedi bulundu
Kaynak: İHA
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İstanbul, Ataşehir, Olaylar, İstanbul, Trafik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ataşehir'de yol kenarına park edilmiş otomobilin içinde erkek cesedi bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ataşehir'de yol kenarına park edilmiş otomobilin içinde erkek cesedi bulundu - Son Dakika
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